Cómo sigue la Mona Jiménez: tras horas de angustia, esto dice el último parte médico

Carlos "La Mona" Jiménez, el ícono indiscutible del cuarteto cordobés, vuelve a ser protagonista de una historia que combina fortaleza, amor y esperanza. A sus 74 años, el artista enfrentó una nueva intervención quirúrgica de urgencia que puso en vilo a su fandom, pero la noticia esperada finalmente llegó: su recuperación avanza con éxito y sin complicaciones.

Tras su tremendo show en La Plata, La Mona tuvo que ser operado para tratar una hernia, una secuela de una cirugía anterior que requería atención inmediata. La preocupación entre sus fans fue palpable, pero el parte médico oficial trajo alivio a todos los corazones.

Carlos "La Mona" Jiménez

" La evolución es estable y dentro de los parámetros esperados ", aseguró su cuerpo médico al medio de comunicación cordobés El Doce.

Además, destacaron que el cantante "está respondiendo bien al tratamiento y no presenta complicaciones". Palabras que llenaron de tranquilidad a quienes lo consideran un verdadero símbolo de la música popular.

Carlos "La Mona" Jiménez

La salud del artista ha sido motivo de atención en los últimos años: ya en 2023, enfrentó momentos críticos que incluyeron la extracción de su bazo y la colocación de un stent en la arteria carótida tras una obstrucción severa. " Casi me muero, me salvaron por minutos ", confesó en su momento. A pesar de estos desafíos, La Mona demuestra una capacidad de recuperación que inspira a todos aquellos que lo siguen desde hace décadas.

Hoy, desde la intimidad de su hogar, Jiménez se encuentra cumpliendo estrictamente con las indicaciones médicas, mientras los especialistas destacan su buen estado de ánimo. "Está cumpliendo con las indicaciones médicas y se encuentra en buen estado de ánimo", afirmaron en el último parte médico.

Carlos "La Mona" Jiménez

La historia de La Mona es un ejemplo de resiliencia. Su música, que acompaña a generaciones, ahora se convierte en un símbolo aún más poderoso: el de la lucha por mantenerse firme frente a las adversidades. Sus seguidores, que lo siguen en cada paso de su carrera, ahora celebran esta noticia como un triunfo colectivo.