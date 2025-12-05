Laurita Fernández enfrentó los rumores más explosivos: ¿hubo beboteo con Nico Occhiato?

La gala de Personajes del Año sigue dando qué hablar. Cuando la revista Gente convocó a las figuras más destacadas del 2025 para su tapa, nunca pensó que la misma sería noticia por un supuesto beboteo y celos, sin embargo sucedió. En este contexto, Laurita Fernández fue señalada como la mujer que coqueteó a Nico Occhiato delante de su novia.

Lejos de quedar como una "Tatiana", apodo que se comenzó a utilizar para las mujeres que buscan a hombres en parejas, la bailarina habló con Desayuno Americano para dar su versión de los hechos: "Revista Gente me acompaña hace un montón de años y la verdad que siempre me dieron un lugar sper importante. Quiero mucho a todo el equipo de la revista", comenzó hablando de la propuesta de estar en el evento.

Laurita Fernández en la gala de los Personajes del Año

La alegría de ser convocada y la elegancia de su look se vieron opacadas cuando Yanina Latorre contó que habrían coqueteado a Occhiato y que Flor Jazmín Peña se puso celosa. El primer nombre que se filtró fue el de Juli Poggio, que salió a desmentir rápidamente, luego el de Wanda Nara y Laurita: " Es mentira, es fake . No negativo, no sé de qué otra manera decirlo", dijo la ex conductora de Combate.

Y sumó al respecto: "De hecho le escribí a Flor, porque yo me enteré de todo esto tarde. Le escribo, no nos conocemos tanto, me parece una genia total, una divina y le digo '¿sabés que nada que ver?'".

Enseguida contó la respuesta tranquilizadora de Flor Jazmín Peña: "Me dice 'olvidate, olvidate'. Más allá de que es un plomo y no está bueno que se diga algo así, mucho menos en las redes, porque realmente ellos tienen una comunidad increíble y al toque saltan a defender y ves que te bardean, no lo mereces, es injusto y nada que ver ".

Laurita Fernández explicó que la motivó a hablar por teléfono directamente con Flor Jazmín Peña: "Yo sentía que esas cosas también están buenas hablarlas en privado, mandarse un mensaje...y nada, la mejor".