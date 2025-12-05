Laurita Fernández enfrentó los rumores más explosivos: ¿hubo beboteo con Nico Occhiato?

05 Diciembre de 2025 13:45
La gala de Personajes del Año sigue dando qué hablar. Cuando la revista Gente convocó a las figuras más destacadas del 2025 para su tapa, nunca pensó que la misma sería noticia por un supuesto beboteo y celos, sin embargo sucedió. En este contexto, Laurita Fernández fue señalada como la mujer que coqueteó a Nico Occhiato delante de su novia.
Lejos de quedar como una "Tatiana", apodo que se comenzó a utilizar para las mujeres que buscan a hombres en parejas, la bailarina habló con Desayuno Americano para dar su versión de los hechos: "Revista Gente me acompaña hace un montón de años y la verdad que siempre me dieron un lugar sper importante. Quiero mucho a todo el equipo de la revista", comenzó hablando de la propuesta de estar en el evento.
La alegría de ser convocada y la elegancia de su look se vieron opacadas cuando Yanina Latorre contó que habrían coqueteado a Occhiato y que Flor Jazmín Peña se puso celosa. El primer nombre que se filtró fue el de Juli Poggio, que salió a desmentir rápidamente, luego el de Wanda Nara y Laurita: "Es mentira, es fake. No negativo, no sé de qué otra manera decirlo", dijo la ex conductora de Combate.
Y sumó al respecto: "De hecho le escribí a Flor, porque yo me enteré de todo esto tarde. Le escribo, no nos conocemos tanto, me parece una genia total, una divina y le digo '¿sabés que nada que ver?'".
Enseguida contó la respuesta tranquilizadora de Flor Jazmín Peña: "Me dice 'olvidate, olvidate'. Más allá de que es un plomo y no está bueno que se diga algo así, mucho menos en las redes, porque realmente ellos tienen una comunidad increíble y al toque saltan a defender y ves que te bardean, no lo mereces, es injusto y nada que ver".
Laurita Fernández explicó que la motivó a hablar por teléfono directamente con Flor Jazmín Peña: "Yo sentía que esas cosas también están buenas hablarlas en privado, mandarse un mensaje...y nada, la mejor".