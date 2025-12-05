Qué grupo le tocó a Argentina para el Mundial 2026: rumbo a la cuarta estrella

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, el sorteo del Mundial 2026, celebrado en Washington D.C., trazó el camino que las 48 selecciones deberán recorrer en la primera edición con formato ampliado. La expectativa era palpable, pero para los y las argentinas, campeones del mundo en Qatar 2022, la cita tenía un sabor especial: el desafío de defender la corona y reafirmar su lugar en la cima del fútbol mundial.

El azar y el destino dictaron que la selección albiceleste formará parte del Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania. Un grupo que, en los papeles, parece accesible para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien demostró ser un estratega capaz de convertir los momentos de mayor presión en oportunidades para brillar. Sin embargo, Argentina sabe que no puede subestimar a ningún rival.

Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo tuvo su momento más emotivo cuando Scaloni, con la humildad y determinación que lo caracterizan, ingresó al escenario portando la Copa del Mundo. Un gesto cargado de simbolismo que recordó a todos por qué Argentina es el equipo a vencer: "La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal. Eso es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido ", expresó Scaloni con firmeza y pasión ante la conductora Heidi Klum.

La suerte también sonrió al seleccionado albiceleste al evitar a rivales como Croacia, Marruecos y Noruega en la fase inicial. Pero el camino hacia la gloria no será fácil porque si Argentina logra liderar su grupo, podría evitar enfrentarse a España, actualmente número uno en el ranking FIFA, hasta una hipotética final.

El sorteo combinó a Donald Trump y Claudia Sheinbaum, dos figuras que están en las antípodas políticas

El fixture completo será anunciado este sábado y marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia un torneo que promete ser histórico. Para Argentina, no solo se trata de defender un título; es una oportunidad para mostrarle al mundo que la garra albiceleste sigue intacta.

Mundial 2026

Mundial 2026: así quedaron los grupos