Así son los videos eróticos que publicó una mujer policía con el uniforme reglamentario: "Indecorosa"

La oficial Nicole Gabriela V., quien llevaba tres años de servicio, fue puesta en disponibilidad tras la viralización de videos en los que aparece jugando al pool con una amiga y en otras situaciones grabando contenido para TikTok mientras vestía el uniforme reglamentario de la fuerza.

Los videos, que superan las 20.000 visualizaciones en la plataforma, muestran a dos mujeres -una de ellas identificada como Nicole Gabriela V.- luciendo el uniforme policial, aunque sin distintivos visibles. Sin embargo, el uso del uniforme en actividades no relacionadas con sus funciones oficiales fue suficiente para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Nicole Gabriela V

Lo que agrava la situación es que la oficial se encontraba bajo licencia médica al momento de realizar estas grabaciones. Según fuentes oficiales, la mujer policía había solicitado licencia debido a un "estatus convulsivo", lo que genera aún más interrogantes sobre su estado de salud y su capacidad para desempeñar tareas en la fuerza.

Desde la Policía de la Ciudad calificaron su conducta como "indecorosa" y señalaron que "afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece". En un comunicado, indicaron que la medida está dirigida a " preservar el orden y la tranquilidad pública , así como los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688".

Es en esta línea que decidieron su pase a disponibilidad mientras se lleva a cabo una investigación interna que determinará si será exonerada definitivamente aunque según informaron desde TN, podría ser exonerada.

El legajo de la oficial revela un "concepto regular", lo que podría influir en la decisión final del tribunal disciplinario. Fuentes cercanas aseguran que es poco probable que Nicole Gabriela V. pueda reincorporarse a sus funciones, dado el impacto mediático del caso y las repercusiones dentro de la fuerza.