Polonia Producciones: la productora fantasma de Jony Viale que maquilla presidentes y engorda bolsillos

Una investigación de Carnaval Stream reveló el modus operandi de la productora "fantasma" Polonia Producciones S.A., que pertenece al periodista Jonatan Viale y a su esposa Micaela Sol Krolovetzky. La empresa es la que estuvo detrás de la famosa lavada de cara que se le intentó dar al presidente Javier Milei por la cripto estafa $Libra, en aquella famosa entrevista que dio a TN en la que intervino el asesor Santiago Caputo para digitar una pregunta. Además, carece de oficinas públicas, redes sociales, página web y no se encuentra disponible para clientes particulares.

"A partir de este momento tomamos el control de la señal. Somos el CLC, Comando de Liberación de Cerebros. Nuestro objetivo es liberar la mente de los argentinos que viven engañados por políticos que no son lo que dicen ser. Tenemos acceso a todos los sistemas de comunicación y seguridad del país. No se nos escapa nada ni nadie". Con esa intro al estilo anonymous, propia ya del programa Revueltos que conducen Jorge Rial y Viviana Canosa, comenzó el informe en el que contaron quiénes estaban detrás de la productora y su forma de actuar.

El clip fue muy duro contra Jonatan Maximiliano Goldfarb, el nombre real de Viale. "La mayoría conoce el personaje, un hombre que llora en cámara por la pobreza y se indigna ante el despilfarro del Estado, pero eso es solo una fachada", acusaron. "Aunque muchos creen que es periodista, en realidad es un operador mediático que se indigna frente a la pantalla, mientras recibe cheques detrás de cámara", acusaron enseguida.

El informe apuntó directo contra Polonia Producciones y el control de Krolovetzky. "Cuando ves a Jonatan en la tele parece un empleado más del canal LN+, pero la verdad es que entre medio está Polonia Producciones aspirando fondos públicos y privados, y facturando servicios sin manchar el nombre del operador mediático", relataron.

Jonatan Viale junto a su padre Mauro, en una de las pocas fotografías que tienen juntos.

Según definieron Krolovetzky es "la mente maestra detrás de la estructura", ya que fue la que arrastró sus contactos del PRO tras haber llegado del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. La empresa realiza sus facturas como servicios de publicidad, aunque en realidad todos sus servicios se basan en campañas que se realizan "a favor o en contra de un determinado político o empresario".

En los primeros años trabajaron para el Senado de la Nación, cuando la gestión estaba encabezada por Gabriela Michetti, aunque ya para esa época también tenían contactos con varios municipios afines. Luego llegó el contrato multimillonario con LN+ y a partir de ahí la esposa de Viale se enfocó en nuevos clientes y campañas para vender. "Los medios del grupo eran la vidriera y Jonatan era el vendedor que te relataba la historia, guionada y pensada de acuerdo al presupuesto del cliente", explicaron.

Jony Viale se hizo famoso por querer encubrir los chanchullos presidenciales de la causa $Libra en una entrevista

El caso que quebró todo fue la entrevista intervenida por Caputo. A partir de esa exposición Krolovetzky debió salir a la luz. "Fue entonces cuando la fachada empezó a tambalearse porque Viale había recibido miles de dólares por promocionar la criptomoneda y cuando estalló el escándalo tanto como LN+ m se mantuvieron en silencio", relataron en relación a la "famosa factura de 350 mil dólares a YPF, por la puesta en escena para que Milei intentara despegarse del caso Libra".

"La entrevista, pensada y guionada por Manuel Adorni, Karina Milei y Santiago Caputo, fue filmada y editada por Polonia Producciones, pero no salió como todos esperaban. Se filtró un fragmento donde le piden a Jonatan omitir ciertos datos, y eso lo dejó mal parado. El operador mediático salió después a hacer su descargo, y se supo que su esposa lo llamó al aire para aclarar la situación, pero él no atendió la llamada", explicaron en el informe de Carnaval.

"En su descargo, Viale dice que no necesita recibir plata del PRO, ni de Milei, y que tampoco necesita vivir con lujos. Sin embargo, el PRO, y ahora el gobierno de Milei, son sus clientes más importantes", acusaron más adelante. En ese sentido, sacaron a la luz la casa que compró de un millón y medio de dólares en Los Cardales. "También debería explicar por qué le alquila esa casa al Grupo Stellantis, una de las empresas más beneficiadas por las políticas de importación de automóviles del gobierno de Milei", revelaron.

El otro dato que brindaron en relación a Polonia Producciones es que "no tiene oficinas al público, no tiene redes sociales, no tiene página web y no está disponible para clientes particulares", lo que la hace virtualmente una empresa fantasma. "Desde sus inicios, la productora no ha hecho otra cosa que vender sus servicios de propaganda al sector público y privado. Así que la próxima vez que escuches a Viale hablando de la casta y el despilfarro del Estado, no te olvides que algún político o funcionario, parte de esa misma casta, le está pagando por su actuación", cerraron.