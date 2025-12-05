Femicidio seguido de suicidio: una cordobesa fue apuñalada por su ex su pareja en Alicante

Oriana Rojas vivía desde hacía cuatro años en España junto a su esposo, con quien atravesaba un proceso de separación. Este lunes, su hermano ingresó al departamento que la pareja argentina aún compartía en Alicante y encontró una escena devastadora: la joven estaba muerta dentro de la vivienda y, en el balcón, apareció el cuerpo de Leandro, quien presuntamente se ahorcó después de apuñalarla.

Según publicó el portal El Español de Alicante: "Leandro acuchilló a Oriana y se ahorcó en el balcón de su piso después de casi un año de depresión por no poder soportar que su pareja le dejara y estuviera conociendo a otro hombre".

El medio español también sostuvo que la mujer, de 29 años, " había roto la relación tras meses de desgaste de pareja " y que el matrimonio había entrado en crisis a principios de año, cuando las peleas y discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. En ese contexto, Oriana habría decidido separarse, una situación que habría derivado en que "Leandro entrara en depresión".

El caso impactó además por la imagen que la pareja proyectaba en su comunidad: eran padres de un niño de dos años y, según vecinos, se los veía como personas "amables, silenciosos y tranquilos", sin indicios de que pudiera desencadenarse un hecho tan extremo.

Mientras la investigación avanza bajo la principal hipótesis de un crimen de violencia de género, el Ayuntamiento de Alicante decretó luto oficial para este jueves por el "asesinato machista de una mujer de 29 años en la calle Cánovas del Castillo, en el barrio de Carolinas Altas". En su comunicado, la administración local expresó: "Como muestra de respeto, pésame y duelo, las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos. Asimismo, se convoca a toda la ciudadanía a participar a las 12 horas en una concentración frente al edificio consistorial y a guardar tres minutos de silencio en señal de repulsa por este nuevo asesinato machista".

El crimen se produjo el martes alrededor de las 15.30 (hora local). Los gritos habían alertado a algunos vecinos, pero la alarma definitiva se encendió cuando a las 17 nadie pasó a retirar al pequeño de la guardería. Preocupados, los hermanos de Oriana se dirigieron al domicilio y hallaron el trágico cuadro: el cuerpo de la mujer, con múltiples heridas de arma blanca, se encontraba cerca de la puerta, mientras que el de su esposo aparecía a pocos metros, con signos de ahorcamiento.

Tras el aviso de los familiares, agentes del Grupo de Homicidios y de la Científica de la Policía Nacional realizaron la inspección ocular para recolectar indicios y determinar con precisión qué ocurrió.

Aunque desde un primer momento la principal hipótesis fue un femicidio —denominado "crimen de género" en España—, los investigadores señalaron que no existían denuncias previas ni registros en Viogen, el sistema que utiliza la policía española "para vigilar a los agresores machistas en el país".