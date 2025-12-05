Más emotiva que nunca, Jimena Barón habló de sus hijos, su pareja y la familia que construyó

Si resiliencia y segundas oportunidades tuvieran nombre de persona seria el de Jimena Barón. La actriz sufrió durante años una relación violenta y, una vez separada, luchó para que su hijo tenga un padre presente. Cuando se estaba cansando de la batalla, apareció en su vida una persona que le hizo ver la vida de otra manera, y en este contexto, utilizó sus redes sociales para compartir un tierno mensaje en medio de sus vacaciones en Río de Janeiro junto a sus dos hijos, Momo Osvaldo y Arturo; su pareja, Matías Palleiro y Mari.

"Gracias a los míos. Momo: Yo te admiro un montón. A mí por momentos (ni hablar en los revolcones) me da miedo estar ahí flotando, enfrentando el inmenso mar y sus cambios constantes e impredecibles. Yo no quiero trasmitirte miedo, así que solo te miro, veo que sos feliz, que sos un crack y me sonríe algo adentro del pecho (el corazón?) y me quedo tranquila. Nunca más tranquila que en ese momento. Esto debe estar muy bien pienso", comenzó la actriz.

Jimena Barón presumió a su pareja, Matías Palleiro

No es la primera vez que Jimena presume las habilidades de su hijo mayor: "Tu talento físico me sorprende tanto como tu espíritu del amor. Te quieren todos. Esto debe estar muy muy bien. El pecho de nuevo me sonríe. Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien así no me pierdo de verte tan de cerca", siguió en una larga dedicatoria al casi adolescente.

En la misma línea, le dijo: "Estar flotando juntos en el mar tan fuerte y enorme es de lo más lindo que me pasó en la vida. Gracias por meterme en esta disciplina. Sos tan fuerte y enorme como el mar hijo . Sos mi primer mar por siempre", culminó el mensaje dirigido a Momo.

El motivo posteo de Jimena Barón

El siguiente en recibir unas tiernas palabras fue su pareja: "A mi Tarzán, compañero de todas, que está más fuerte que el peor revolcón, sos el partner de mis sueños. Que hermoso y parecido estamos criando. No quisiera para nada vivir la vida sin vos Q. ¡Que familión! Yo sabía que me merecía mucho esto, pero igual gracias cookie", continuó la cantante.

El nuevo integrante de la familia también tuvo lo suyo: "Arturo de mi alma, mi mochilita viajera, que dormís donde sea, comés al paso, al trote y al galope, y te reís y reís y reís. Que bendición gordito precioso, ¡que moñazo le viniste a poner a nuestra vida! ¡Te amo tanto gordo feliz!", determinó Barón.

Mari, la mujer que la ayuda en su casa, también disfrutó de unos días en Brasil

Por último, pero no menos importante, Jimena agradeció a la señora que trabaja en su casa hace años, que más que una empleada ya es su familia: "Y Mari, la suerte de tenerte es algo que agradezco a diario. Siempre voy a tratar de hacerte feliz como tanto te mereces. Tu laburo y tu presencia son un lujo. No seríamos la familia que somos sin vos, que sos también nuestra familia. Madrina oficial, te quiero infinito . Y a Dios siempre, que sabe cuándo y por qué. Siempre. Gracias.", finalizó.

Jimena Barón acompañó sus palabras juntos a imágenes, donde mostró cómo la están pasando en Brasil. Este posteo ya sumó más de 400 mil me gustas y ya alcanzó los dos mil comentarios, en donde sus seguidores y seres queridos le dejaron diferentes mensajes de amor.