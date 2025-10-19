El Ministerio de Transporte refuerza los operativos viales en autopistas bonaerenses

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, continúa fortaleciendo su presencia en las rutas provinciales con el objetivo de reducir la siniestralidad y fomentar una conducción responsable.

Durante los Megaoperativos de Alcoholemia realizados en cooperación con distintas agencias nacionales y provinciales, y dentro del Sistema Vial Integrado del Atlántico, se incorporaron controles dinámicos en autopistas bonaerenses para prevenir y concientizar a los conductores.

Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires

En este marco, se difundió un video que muestra un procedimiento realizado por un equipo de fiscalización ante una maniobra indebida en la banquina. Este tipo de operativos tienen como finalidad sancionar y prevenir el uso indebido de la banquina, recordando que debe ser utilizada exclusivamente ante emergencias. Además, se controlan otras conductas riesgosas como el uso de celular al conducir, la sobrecarga de vehículos o el transporte de cargas sin las medidas de seguridad correspondientes.

El Ministerio continúa además modernizando su parque automotor y equipamiento, entregando a los agentes de fiscalización herramientas esenciales para el cumplimiento de su tarea: balizas, sirenas, altavoces y cámaras de seguridad en los móviles. Próximamente se incorporarán body cams para el personal, lo que permitirá respaldar los procedimientos con registros fílmicos y reforzar la transparencia y la seguridad del personal interviniente.

Paralelamente, se avanza en un proceso sostenido de capacitación interna en conjunto con la Dirección Provincial de Políticas Educativas Preventivas y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), abordando contenidos sobre conducción segura, primeros auxilios, utilización de DEA y formación específica para agentes de tránsito.

Estas instancias refuerzan el compromiso del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con la profesionalización y el cuidado de quienes trabajan diariamente en la vía pública para salvar vidas.