El padre de Pablo Grillo habló desde el hospital: "Hubo un aliciente dentro del cuadro que tiene"

Pablo Grillo, el fotógrafo herido gravemente en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal durante la represión policial en la marcha de los jubilados, sigue internado en terapia intensiva con un pronóstico reservado y un cuadro crítico. Aunque los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, su evolución es incierta y los próximos días serán determinantes para su futuro. "Le están haciendo estudios, ahora le van a hacer una nueva tomografía. Cuando le quitaron la sedación tuvo una reacción bilateral, eso es un aliciente dentro del cuadro que tiene", contó Fabián, su papá.

El impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza le causó un traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La agresión ocurrió en medio de la violenta represión policial contra manifestantes, jubilados y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso. Su familia y organismos de derechos humanos exigen respuestas y denuncian el accionar de las fuerzas de seguridad. En tanto, se solicita la colaboración de donantes de sangre de cualquier grupo y factor.

Quienes puedan ayudar, deben presentarse el jueves 13 de marzo por la mañana en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) con DNI, mencionando que la donación es para Pablo Grillo. Desde la puerta del hospital, su padre enfrentó las cámaras con la voz quebrada y un dolor que traspasaba la pantalla. "A pesar del aliciente, su estado sigue siendo grave. La doctora nos dijo que no esperaban esa reacción, pero la tuvo, y eso es bueno", dijo.

Pablo Grillo siento atendido

Aunque aclaró, mientras luchaba por contener las lágrimas: "Pero nos dijo también que no es cuestión de hacerse falsas expectativas. Es bueno, pero dentro de la gravedad". A su alrededor, amigos, familiares y desconocidos se acercaban con carteles de apoyo y abrazos de contención. "Muchísima gente, eso es emocionante, emocionante. Que lo saquen de todo este contexto que es dramático para toda la familia, para todos los amigos", agregó conmovido. Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, Fabián Grillo respondió con un pesar que se convertía en indignación: "Excede lo ideológico, lo político, ya pasa a ser un tema humano".

Según explicó, las imágenes en la que hieren a su hijo "son clarísimas". "Primero negaron lo evidente, luego intentaron justificar lo injustificable. Es inhumano. El hecho de ir variando el discurso injustificativo a partir de que se contradigan con las propias imágenes. Los hechos contradecían a lo que decía. Eso habla de la característica de esa persona y de ese discurso. Pero no solo de esa persona, de toda una política que no cierra sino es con violencia y con represión. Es lo único que pueden brindarle al pueblo trabajador y a la gente humilde. Lo único que pueden brindarle es palos", despotricó Fabián, molesto y dolido por lo que le ocurrió a su hijo.

Pablo Grillo en el momento de su traslado

El padre del fotógrafo también se refirió a la escalada de violencia estatal y a la respuesta que empieza a gestarse en las calles. "El límite lo pone la gente. Pasó en la dictadura, pasó con De la Rúa, en todas las épocas. El pueblo es quien pone freno a estos atropellos. Lo ideal es que el cambio llegue por elecciones, pero ante la violencia sistemática contra los ciudadanos, la gente se organiza", advirtió.

Sobre las acciones legales que emprenderán, Grillo confirmó que "los abogados de mi gremio, APSE, AGRA y otros están trabajando en la causa". Y cuando le preguntaron si le dirigiría un mensaje a la ministra de Seguridad, respondió tajante: "No tengo nada que decirle. No hablamos el mismo idioma. No podría entenderme". En medio de la desolación, elogió el apoyo de la gente: "Ayer hubo una misa, muchísima gente se acercó. La solidaridad es inmensa y reconfortante. Es lo que nos mantiene en pie".

Pablo Grillo siendo atendido en las inmediaciones de Congreso

La imagen de Pablo Grillo postrado en una cama de hospital con un futuro incierto se convirtió en un símbolo de la brutalidad desatada contra quienes alzan la voz. La próxima marcha ya está en agenda y su padre lo confirma sin dudarlo: "Por supuesto que vamos a estar. No podemos permitir que esto siga. Basta de agresiones al pueblo".