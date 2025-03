"Le gusta lo usado al crack": la durísima frase de Maxi López tras exponer su affaire con La China Suárez

Si algo le faltaba al divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi era la revelación de Maxi López, ex de la empresaria, acerca de que tuvo intimidad con Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del padre de Francesca e Isabella Icardi. Aunque esto no se quedó allí, ya que en los chats filtrados por parte de un amante del ex River Plate, profundizó con más detalles acerca de la anécdota.

Los chats fueron expuestos en Desayuno Americano por el periodista Juan Etchegoyen, aunque los mismos fueron filtrados por una mujer de nombre Lua, que fue ilusionada por López, con quién nunca llegó a concretar, según su propio relato. Lo que sí pasó fue que ella creyó en la palabra del ex futbolista y, según lo que contó, desconocía que este estaba en pareja. "Me mintió. Me usó. Yo me ilusioné con una posible relación", detalló que le contó el periodista.

"'La China' coje mal", es una de las primeras palabras que se filtraron de los chats entre López y Lua. "¿Mal de bueno o mal de mal?", le preguntó ella. "Mal de mal", criticó Maxi. "¿La garchaste a "La China"? HDP", lo cuestionó Lua. "Sí. Ni ella ni él lo saben", sumó él. "Qué horror", respondió ella. "Le gusta lo usado al crack", soltó el ex futbolista, en relación a que, presuntamente, estuvo antes que él con Wanda y con Suárez. "Sos un hdp", cerró la modelo.

El chat entre Maxi López y la modelo que fue su amante, en el cual confiesa que tuvo un affaire con Eugenia "La China" Suárez.

La revelación pateó el tablero y se transformó en lo único que le faltaba a la historia que comenzó en Paris cuando Icardi tuvo un affaire con Suárez, que derivó en que Wanda se entere y se arme la hecatombe. Bueno, lo de que "comenzó" en ese momento ahora es relativo, ya que tras este testimonio, es probable que la intimidad haya comenzado con Maxi y la actriz.

Al mismo tiempo es un hecho que Suárez lo negó entre risas, en un comentario que dejó en la publicación de Instagram que hizo el canal América TV. "Un límite. Uno", pidió tras una larga tira de risas que emitió, como sorprendida por lo que contaron. Lo cierto es que la confesión por parte de la actriz sería la demostración fáctica de que sí existió la historia entre ambos, ya que Maxi no ha hecho nada por demostrarlo más que contárselo a la modelo Lua.

La respuesta de "La China" Suárez al supuesto affaire del pasado con Maxi López.

"Mirá lo que cociné", le mostró ella en una conversación de Instagram con López. "Linda, simpática y encima cocina", elogió el ex futbolista con una frase más parecida a la que podrían decir sus abuelos y no sus hijos. "De todo hago", respondió la joven. "Te quiero en mi mesita de luz", soltó el ex Barcelona, otra vez en una tónica salida de otra época. "Sé hacer ropa también", aportó ella enseguida.