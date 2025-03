Indignada, La Tora dilapidó el chiste de Coty Romero: "Qué se puede esperar de un burro..."

Es de público conocimiento que Coty Romero y Lucila Villar, más conocida como "La Tora", son enemigas públicas luego de que se disputarán el amor de Nacho Castañares. En las últimas horas, la mala relación escaló a un siguiente nivel cuando la conductora del stream de Gran Hermano twitteó marcando un error de su colega.

Todo se remonta al programa Fuera de Joda en el que participa la correntina con otros ex hermanitos. En el piso analizaban la placa que quedó luego de que los participantes de esta edición dieran sus votos negativos. A horas de una nueva gala, los streamers analizaban a quién salvaría el líder de la semana y a quién elegiría para que se dispute un lugar en la casa más famosa del país el próximo domingo .

El navegador no soporta este contenido.

¿Podemos pensar a quién no puede tocar Papucho esta noche?", preguntó Sabrina Cortez, dando lugar al debate y continuó: "No puede tocar a Chiara, no puede tocar a Lorenzo...".

Es así que, en medio del análisis, Coty deslizó un comentario fuera de lugar: " No puede tocar a Bati ahora ", expresó entre risas y rápidamente reconoció que el chiste fue malo, mientras que sus compañeros de mesa se desligaron de la broma, haciéndole saber que se pasó del límite.

"La Tora" apunta contra Coty Romero

En este contexto, desde su casa, "La Tora" demostró estar un poco pendiente de su enemiga y rápidamente marcó el error: "Qué se puede esperar de un burro más que una patada", escribió en X, ex Twitter, junto a un emoji de una cara verde, refiriéndose a que sintió náuseas.

Si bien en su tweet la conductora no nombró a Romero, fueron los usuarios quienes atribuyeron las palabras al episodio mencionado: "Un asco Coty" o "Yo actuaba así cuando tenía 15 años y no sabía nada de la vida, ¿esa gente ponen al aire en un programa? Así se maneja en todos los ambientes de su vida", fueron algunos comentarios que sentenciaron a la oriunda de Caá Catí. Por otra parte, hay quienes atacaron directamente a Lucila: "Pero si vos te hiciste amiga de Alfa, nefasta" o "¿Y qué se puede esperar de una Tora?

La acusación de Bati

El chiste fuera de lugar de Coty Romero se produce en medio de una situación que puso en jaque la casa de Gran Hermano. Días atrás, Santiago "Bati" Larrivey denunció públicamente que se sentía "acosado" por Luciana Martínez y la producción se vio obligada a intervenir.

En este contexto, el Big reunió a los hermanitos en el living y dio marcha a su comunicado: "Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan distintos vínculos entre ustedes. Celebro ese tipo de relaciones. Pero la cuestión cambia si una persona expresa su incomodidad". Aunque expresó que por el momento no habría sanciones, dejó en claro que no tendrá problemas a la hora de tener que volver a intervenir: "En mi casa están permitidos todo tipo de vínculos, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de ambas partes. Hay límites que no deben cruzarse ".