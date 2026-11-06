Alex Caniggia destrozó a Mariana Nannis por sus repudiables dichos sobre su nieta: "Sos una rata de alcantarilla"

Un nuevo escándalo sacudió al clan Caniggia y dejó al descubierto que la interna familiar está lejos de terminar. Esta vez, Mariana Nannis quedó en el centro de la polémica por sus desafortunados comentarios sobre el lugar de nacimiento de su nieta Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Sus declaraciones generaron una ola de críticas y provocaron una furiosa reacción de su hijo, quien volvió a dejar en claro que no quiere tener ningún tipo de vínculo con ella.

Todo comenzó durante una comunicación telefónica con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde la exesposa de Claudio Paul Caniggia fue consultada por su relación con su nieta y por las acusaciones de discriminación que había realizado Melody Luz.

Alex Caniggia y Mariana Nannis protagonizaron un nuevo conflicto mediático

Fue entonces cuando Santiago Riva Roy decidió ir directamente al hueso y le preguntó: "¿Qué sentís por tu nieta? ¿Es verdad que la discriminaste por su mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella".

Lejos de intentar calmar las aguas, Nannis sorprendió con una respuesta que desató la indignación de los integrantes del programa. "No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació", lanzó, en referencia a la localidad bonaerense de la que es oriunda Melody Luz.

El comentario no pasó inadvertido y el periodista volvió a intervenir para cuestionar el sentido de sus palabras. "Estás mencionando el origen. Para vos es menos persona alguien por nacer en San Martín que vivir en Barcelona", le señaló.

Mariana Nannis contra la familia de Alex Caniggia

Sin embargo, la mediática negó que su postura estuviera relacionada con el lugar de nacimiento de una persona y respondió: "Para mí la gente es buena o la gente es mala. Después vos tomalo como vos quieras".

Lejos de dar por terminado el tema, agregó: "La gente que te ve una sola vez en su vida no puede decir que sos mala persona, porque te vio solamente 24 horas".

La conversación se volvió cada vez más tensa y Nannis terminó por perder la paciencia. Antes de cortar abruptamente la comunicación, lanzó una última provocación contra el periodista y volvió a mencionar el lugar de residencia de su ex nuera: "Si sos team Melody, llamala a ella a donde esté viviendo... San Martín o no sé dónde. Llamala y hablá con ella, no tenés nada que hablar conmigo", disparó.

Mariana Nannis abandonó el stream de Bondi en plena nota Riva Roy: "Qué sentís por tu nieta y si es verdad que la discriminaste por la mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella" Mariana Nannis: "Yo no tengo la culpa si nació en San Martín" — tronk (@TronkOficial) November 5, 2026

Sus declaraciones rápidamente generaron repercusiones, pero la respuesta más contundente llegó de parte de su propio hijo, Alex Caniggia, quien decidió romper el silencio y salir públicamente en defensa de su hija y de su pareja.

Alex Caniggia destrozó a Mariana Nannis

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Alex Caniggia expresó toda su bronca contra Mariana Nannis y cuestionó duramente que hubiera involucrado a su hija de apenas tres años en los conflictos familiares: "Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar una bebé de tres años que encima es tu nieta", comenzó diciendo, visiblemente indignado por las declaraciones de su madre.

Sin bajar el tono, continuó: "Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra, qué importa". Para el mediático, el verdadero problema no tiene que ver con el lugar donde nació Venezia, sino con los prejuicios que, según su mirada, quedaron expuestos en las palabras de Nannis: "El problema nunca fue San Martín, el problema es la mentalidad de quién cree que un barrio determina el valor de una persona", sostuvo.

Pero su descargo no terminó ahí. Alex fue todavía más lejos y confirmó que la relación con su madre está completamente destruida y que no tiene ninguna intención de recomponer el vínculo: "No todos los vínculos familiares merecen conservarse, por ejemplo en mi caso mi madre para mí ya no existe, esto ya lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar, no existe aún más", aseguró.

Alex Caniggia salió a defender a su hija

De esta manera, dejó en claro que considera que su madre cruzó un límite al involucrar a su hija y a su pareja en sus declaraciones públicas. Para Alex, el parentesco no es motivo suficiente para sostener una relación cuando existen situaciones que considera imperdonables.

Sin embargo, el enfrentamiento no quedó limitado a los comentarios sobre Venezia y Melody Luz. El mediático también aprovechó para cuestionar la actitud de Nannis hacia Charlotte Caniggia, su propia hija, a quien habría menospreciado por su situación económica: "No la podría llamar ni madre, ni abuela. No sólo criticó a mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, que también se metió con mi hermana, o sea su hija", expresó.

Cada vez más enojado, Alex apuntó contra los comentarios que su madre habría realizado sobre Charlotte y cuestionó que una mujer pudiera descalificar públicamente a sus propios hijos: "Imaginate lo que tenés que tener en la cabeza, no es ni caca, ya no sé qué es, una vergüenza como abuela y como madre, también criticar a tu propia hija que gana dos pesos con 50 y que no está a tu nivel, ¿Dónde viste una madre hablando así de una hija? Una vergüenza es lo que es", manifestó.

En esa misma línea, el hijo de Claudio Paul Caniggia sostuvo que sentirse superior a los demás por una cuestión económica no representa ningún mérito, especialmente cuando las personas cuestionadas forman parte de la propia familia: "Creerte por encima de tus propios hijos eso no es grandeza", sentenció.

MI MADRE PARA MI YA NO EXISTE. MISERIA HUMANA. https://t.co/XdCeUrwHOp — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) November 6, 2026

Finalmente, Alex cerró su descargo con una de las frases más fuertes de toda la publicación, dejando en evidencia el profundo resentimiento que mantiene hacia su madre: "Si para sentirte grande necesitas hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí sos una basofia de ser humano, sos una rata de alcantarilla", concluyó.

Así, lo que comenzó como una polémica declaración de Mariana Nannis sobre el nacimiento de su nieta terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la guerra familiar de los Caniggia. Con Alex decidido a mantener la distancia y sin señales de una posible reconciliación, el enfrentamiento volvió a escalar públicamente y dejó expuesta una fractura que, por el momento, parece definitiva.