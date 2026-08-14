Otro descargo de Pitty La Numeróloga tras el femicidio de Romina: posteo, deudas y el crimen que estremece a Villa Devoto

El femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo continúa generando conmoción y, a medida que avanza la investigación, aparecen nuevos detalles que vuelven todavía más dramático el crimen ocurrido en una vivienda de Villa Devoto. Romina fue asesinada a puñaladas mientras dormía, poco después de las 6 de la mañana. Por el hecho quedó detenido su pareja, Walter Humberto Verón, de 56 años, quien posteriormente intentó quitarse la vida y permanece internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield. En las últimas horas, además, se conoció que una de las hijas de la pareja, de apenas ocho años, se encontraba dentro de la habitación al momento del ataque.

El posteo de Pitty la numeróloga

La menor quedó bajo resguardo judicial y recibe asistencia psicológica. En medio del impacto por el caso, Pitty La Numeróloga, para quien Romina trabajaba, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. La numeróloga había sido mencionada en una carta que habría dejado Verón antes de intentar quitarse la vida. Esta vez, sin embargo, Pitty decidió hablar desde un lugar completamente diferente. "Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa. Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer", comenzó.

Con esas palabras, Pitty dejó de lado cualquier referencia a su actividad profesional y puso el foco en la tragedia que atravesó a Romina, su familia y todos aquellos que la conocían. "Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla", escribió. Y agregó una reflexión que atravesó todo su mensaje: "Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho".

A partir de allí, la numeróloga utilizó su enorme exposición en redes sociales para dejar un mensaje dirigido especialmente a mujeres que puedan estar atravesando situaciones de violencia. "Por eso quiero usar mi voz para decir algo que puede parecer simple, pero puede salvar una vida: Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor".

La carta que dejó el femicida

Pitty también apuntó a quienes rodean a las víctimas y pueden advertir señales antes de que una situación de violencia termine en una tragedia. "Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija", sostuvo. Precisamente, uno de los datos más estremecedores que surgieron de la investigación fue la presencia de la hija de ocho años dentro de la vivienda al momento del crimen. El juez Darío Bonanno se presentó este jueves por la tarde en la casa ubicada sobre la calle Pedro Morán, donde horas antes había ocurrido el asesinato.

Durante la inspección, el magistrado y efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron varias cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda. Esos registros permitieron establecer un dato de enorme relevancia para la causa: la niña estaba en la habitación cuando ocurrió el ataque. Todavía resta determinar si estaba despierta o dormida en ese momento. Su declaración mediante Cámara Gesell será considerada una de las pruebas importantes para reconstruir qué ocurrió durante aquellas primeras horas de la mañana.

La menor y su hermano mayor, de 22 años -quien fue quien llamó al 911 para denunciar el asesinato- permanecen bajo resguardo judicial y reciben asistencia psicológica. El crimen habría ocurrido mientras Romina dormía. La Policía Científica determinó, en un primer análisis del cuerpo, que presentaba 40 cortes y puñaladas. Mientras tanto, se espera el resultado preliminar de la autopsia, realizada en la Morgue Judicial. En la vivienda también se encontró una carta escrita presuntamente por Verón. En ella, el acusado habría mencionado a Verónica Laura Asad, conocida públicamente como Pitty La Numeróloga, quien había trabajado con Romina.

"Esta 'Pity' le cambió toda su personalidad": la carta que dejó el femicida de Villa Devoto antes de intentar suicidarse

Según los investigadores, el contenido de la carta también hacía referencia a cuestiones económicas y a una eventual separación de la pareja, con la figura de Asad presentada por Verón como un supuesto factor de conflicto. Sin embargo, la investigación deberá determinar qué valor tiene realmente ese escrito y qué relación guarda con las circunstancias que rodearon el crimen.

También fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, mientras continúan las tareas destinadas a reconstruir los momentos previos al femicidio. En paralelo, aparece otro dato económico llamativo: mientras Verón, quien figura registrado como carnicero al igual que su presunta víctima, no tendría deudas registradas a su nombre, Romina sí mantenía compromisos financieros importantes.

De acuerdo con los datos del Banco Central, la mujer tenía una deuda de aproximadamente $44 millones con distintas entidades financieras y bancos. En su publicación, Pitty también hizo referencia a las dificultades que atraviesan muchas víctimas para contar lo que viven. "Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos", escribió.

Su mensaje terminó convirtiéndose en un homenaje a Romina, pero también en un llamado a no naturalizar las señales de violencia. "Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo", expresó. Y se dirigió directamente a aquellas personas que puedan sentirse identificadas con sus palabras: "Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad".

Pitty, la numeróloga

Luego volvió a Romina: "Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera". El mensaje de Pitty terminó con una despedida cargada de dolor y una reflexión sobre el modo en que debería recordarse a la víctima. "Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos". Finalmente, cerró: "Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi. Y por todas".