Protesta, demoras y tensión en Aeroparque en la previa del finde largo: reclaman la reincorporación de un delegado despedido

La mañana del viernes arrancó con tensión en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde las 6, trabajadores de GPS, la principal empresa tercerizada que presta servicios para Aerolíneas Argentinas, junto con organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles, realizaron una protesta en el sector de check-in para exigir la reincorporación de Luciano Corradi, delegado sindical despedido días atrás. La medida tuvo lugar en un momento particularmente sensible: la previa de un fin de semana largo, con cientos de pasajeros intentando completar los trámites para sus vuelos. La concentración frente a los mostradores de la línea de bandera provocó demoras, largas filas y complicaciones en el despacho de equipaje y la atención al público.

Pero detrás de las dificultades para los pasajeros hubo un conflicto laboral que los manifestantes buscan convertir en una pelea mucho más amplia. Corradi es delegado de los trabajadores de GPS en Aeroparque y, según sus compañeros, fue elegido por más del 70% de los trabajadores. Lleva más de 15 años como trabajador tercerizado y se convirtió en uno de los principales referentes de los reclamos laborales dentro de la empresa.

Sus compañeros denuncian que su desvinculación constituye un despido persecutorio, discriminatorio y antisindical, y sostienen que está directamente relacionado con su participación en las protestas contra los intentos de privatización de Aerolíneas Argentinas y los reclamos por mejores condiciones laborales. El propio Corradi planteó que detrás de su salida existe una intención de debilitar la organización de los trabajadores."Lo que buscan son dos cosas: descabezar la organización, atacar a los delegados para avanzar con despidos masivos y empeorar las condiciones de trabajo que ya de por sí son inhumanas", sostuvo durante la protesta.

Y apuntó directamente contra el rol que tuvo el sector tercerizado durante la disputa por el futuro de la línea de bandera: "Lo que no nos perdonan es que nosotros estuvimos en la primera fila de la defensa de Aerolíneas Argentinas. En 2024 cuando la quisieron privatizar, la quisieron destruir, los tercerizados nos pusimos adelante de la lucha, junto a los compañeros trabajadores efectivos". Para Corradi, el conflicto actual forma parte de aquella disputa que todavía no terminó. "No la pudieron privatizar y ahora quieren avanzar contra los delegados y en las condiciones de trabajo de los tercerizados", afirmó.

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La concentración se desarrolló en el hall central de Aeroparque y tuvo como escenario principal los mostradores de check-in de Aerolíneas Argentinas. Los manifestantes llevaron pancartas y entonaron consignas en defensa de los puestos de trabajo y de la empresa estatal. La acción rápidamente repercutió entre los pasajeros que se encontraban en la terminal. Varios expresaron públicamente su respaldo al reclamo, aun cuando la medida generó demoras en sus propios trámites. "Me parece bien esta medida porque la gente no tiene por qué perder sus puestos de trabajo", señaló una pasajera.

Y añadió: "Está perfecto que defiendan al delegado, si no defendemos lo nuestro, quién lo va a hacer?". Otra persona sostuvo: "Me parece bien que reclamen por lo que es justo para ellos". Una tercera pasajera fue todavía más contundente: "Me parece EXCELENTE que tomen estas medidas, más que nada para poder apoyarse entre todos con la situación que se está viviendo en el país". Entre los testimonios también apareció el de un trabajador despedido durante el actual gobierno: "Yo también fui despedido bajo este gobierno y no avalo ninguna desvinculación".

La protesta, además, contó con la presencia de trabajadores de otros sectores, docentes, estudiantes, trabajadores del subte y del Hospital Garrahan, además de dirigentes políticos. Los manifestantes plantearon que el caso de Corradi excede la situación particular de un trabajador y constituye una disputa por el derecho a la organización sindical en un contexto de creciente precarización. GPS, Global Protection Service, es una empresa privada tercerizada que presta distintos servicios para Aerolíneas Argentinas y tiene presencia en varios aeropuertos del país.

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Sus trabajadores realizan tareas vinculadas con la asistencia y operación aeroportuaria, entre ellas actividades de rampa, empuje de aeronaves, colocación de escaleras y carga y descarga de equipaje. Desde el sector gremial denuncian desde hace años condiciones laborales que consideran deficientes, entre ellas tareas a la intemperie, hacinamiento, falta de baños, problemas de infraestructura y vehículos en malas condiciones. En ese marco, los trabajadores sostienen que la tercerización termina funcionando como una herramienta que fragmenta a la fuerza laboral y debilita sus condiciones de contratación y organización.

El conflicto adquiere una dimensión política adicional porque Corradi fue uno de los referentes de las movilizaciones contra la privatización de Aerolíneas Argentinas durante 2024. Por eso, sus compañeros interpretan el despido como algo más que una desvinculación individual: lo consideran un mensaje dirigido al conjunto de los trabajadores que participaron de aquellas protestas. La protesta también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas bajo el gobierno de Javier Milei.

Los trabajadores difundieron consignas como "Aerolíneas no se vende. A quien la defiende, no se lo descarta. Si tocan a uno, respondemos todos", acompañadas por el pedido de "¡Reincorporación ya de Luciano Corradi!". Durante la mañana también se hicieron presentes dirigentes políticos y referentes sindicales y sociales. La diputada porteña Alejandrina Barry sostuvo que "una vez más los trabajadores del GPS sufren un ataque de esta patronal, en la pandemia fueron esenciales y ahora los tratan como descartables".

En la misma línea, Bárbara Acevedo, trabajadora del Hospital Garrahan, afirmó: "Estamos presentes porque los trabajadores de GPS son conocidos por apoyar todas las luchas, estuvieron a la cabeza, toda la junta interna de la defensa de Aerolíneas, de la línea de bandera, de la soberanía nacional". Desde el subte también cuestionaron la desvinculación. "Este es un despido que ataca la organización sindical y a todos los trabajadores que por esa vía defienden sus derechos", denunció un trabajador presente en Aeroparque.

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La dirigente Myriam Bregman, por su parte, expresó su respaldo al reclamo: "¡Todo nuestro apoyo a la lucha por su reincorporación! Basta de despidos discriminatorios: Lucho fue candidato del Frente de Izquierda y pelea por los derechos de sus compañeros y compañeras". Lejos de dar por terminada la protesta, los trabajadores anunciaron una nueva acción para el martes 18 de agosto a las 18, nuevamente en Aeroparque.

Corradi aseguró que ya recibieron el respaldo de distintos sectores aeronáuticos y anticipó la participación de organizaciones como APA, ATE ANAC y el sindicato de controladores aéreos. "Estamos muy contentos con el apoyo recibido, es un primer paso y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", afirmó. Y agregó: "Este fue un primer paso, la protesta logró su objetivo, vamos a ir hasta el final".