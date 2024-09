Feinmann y Trebucq explotaron contra Patricia Bullrich: "No nos van a usar para hacer una operación burda y asquerosa"

Eduardo Feinmann estalló en la pantalla de LN+ contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que circulara el video que terminó desbaratando la fake news que el oficialismo y su equipo de trolls libertarios intentó instalar alrededor del ataque a la nena de 10 años en las inmediaciones del Congreso. "A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news", disparó el conductor.

Resulta que a lo largo del miércoles, el Ministerio de Justicia, de la mano de Luis Alejandro Rollé, el comisario general a cargo de la Policía Federal, buscó instalar que la menor había sido atacada con pimienta roja en polvo por una mujer que vestía "un buzo naranja". Para ello, hicieron circular un video que demostraría este supuesto ataque y así lo terminó confirmando la propia Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación y mano derecha de Bullrich.

La funcionaria, por ejemplo, estuvo como invitada en el programa que Jony Viale tiene por la pantalla de TN y dijo lo siguiente: "En el caso de la nena, las imágenes se analizaron. No estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad de ella, específicamente, vestidos de naranja en la parte de arriba. No se alcanza ahí a identificar. Es una mujer".

Cuando le preguntaron si la supuesta agresora estaba identificada, respondió: "Todavía no están identificadas". Pero el jueves circuló un video que terminó desterrando la versión oficial y demostrando que la nena de 10 años había sido atacada de manera aberrante con gas pimienta por un agente de la Policía Federal. Por esta razón, Feinmann, molesto por haber incurrido en la fake news del Gobierno, explotó de furia y pidió en vivo la renuncia de Bullrich.

A su lado se encontraba su compañero, Esteban Trebucq, quien previamente había pedido que a Monteoliva se la aparte de sus funciones. "Una funcionaria de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, dijo que esa mujer le estaba arrojando esa pimienta a la nena de 10 años y que la estaban tratando de identificar. Está grabada. Monteoliva se llama a la mujer. Bueno, esta mujer, Monteoliva, a quien no conozco, mintió. Mintió, porque la nena no fue agredida por esta mujer, porque hoy a la mañana trascendió otro video donde se ve que un efectivo de la Policía Federal Argentina le tira un gas a la niña de 10 años", sostuvo el "pelado".

Y sumó: "Yo sé que la nena no tenía que estar ahí, lo tengo en claro. A mí lo que me molesta, la mentira. Esa mujer, entiendo que es la mano derecha de Bullrich, mintió. Mintió o estaba muy mal informada, en cualquier caso es muy grave. Si mintió gravísimo y si estaba muy mal informada, también, porque no puede estar en la seguridad de una persona que está mal informada. El gobierno mintió en esto, y es grave". A su turno, Feinmann fue mucho más contundente y disparó: "Si te lo manda el jefe de la Policía Federal que estaba a cargo del operativo junto con la Ministra, ¿vos te crees que el jefe de la Policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera".

Y continuó ante la mirada de sorpresa de sus compañeros: "Quiero afuera al jefe de la Policía Federal y espero que el Presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el señor vocero del Ministerio (Carlos Cortés). Y si la Ministra quiere salir al aire, que salga la Ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también, y a la vice también, y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega, ni con nosotros ni tampoco con la niña, porque la niña terminó siendo atacada por la propia Policía. Creo que el jefe de la Policía se quiso lavar las manos".

En ese momento Bullrich lo llamó al aire e intentó justificar el accionar policial. Incluso desmintió que un efectivo haya agredido a la menor pese a que hay un video que claramente lo demuestra. "El Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tweet que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por LN+. Lo vi en su programa", dijo. De acuerdo con Feinmann, el polémico clip fue enviado por Luis Alejandro Rollé, a cargo de la Policía Federal.

Al mismo tiempo, el video fue avalado y confirmado la secretaria de Seguridad de la Nación. "No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó. Nadie gaseó a una nena. Ya vi la imagen y eso no es gasear a una nena. La policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está", remarcó Bullrich.

Durante su descargo, la ministra dijo que existe "un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear cómo se cubren y cómo tiran gases". "Ese grupo está armado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nadie le tiró intencionalmente a una nena. De ninguna manera la intención, ni siquiera se ve la nena. Se ve el policía, saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor nos habían tirado. Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada", afirmó.

Finalmente, aseguró que "la realidad no es un policía tirándole a una nena". sino que hubo "un momento de tensión que en el medio había una mamá y una nena que los policías seguramente ni lo vieron". "No vamos a ir contra la policía, aunque usted le pida mi renuncia a Milei. No tengo ningún problema de quedarme o no quedarme, se imagina que a esta altura de mi vida me importa poco, pero lo que sí me importa es defender. Nosotros estamos bajo fuego en cada una de las manifestaciones, defendiendo el orden público, defendiendo el Congreso y ellos se pusieron violentos y ahora resulta que nos quieren dar vuelta la cosa", sentenció.