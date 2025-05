Mario Pergolini arremete contra los antivacunas mientras crecen los casos de sarampión en el AMBA

La situación es alarmante. El sarampión, una enfermedad que parecía controlada gracias a décadas de vacunación masiva, volvió a encender las alertas sanitarias en Argentina. Con 26 casos confirmados en lo que va del año 2025 y un brote que no da tregua, el periodista Mario Pergolini lanzó un contundente mensaje desde su programa en Vorterix, apuntando directamente contra quienes no vacunan a sus hijos.

"No podemos estar atravesando una epidemia de sarampión. No está bien, no es justo, no es lógico ", expresó el conductor con visible indignación. Pergolini, reconocido por su capacidad de llegar a las nuevas generaciones, no dudó en responsabilizar a los movimientos antivacunas por el resurgimiento de enfermedades que deberían estar erradicadas: "Las vacunas son seguras. Están comprobadas que son seguras. No te dejes llevar por teorías conspirativas... No podemos tener sarampión", insistió.

Mario Pergolini

Este llamado de atención llega en un momento crítico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la propagación del virus llamó la atención al sistema de salud. Lo que comenzó con un caso aislado en el barrio porteño de Palermo en febrero, rápidamente se transformó en un brote que ya afecta a distintos puntos del Conurbano bonaerense y, más recientemente, a la provincia de San Luis.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los números son preocupantes: 14 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en San Luis . La velocidad con la que se multiplicaron las notificaciones desde la semana epidemiológica 6 hasta alcanzar su pico entre las semanas 12 y 13 refleja un escenario crítico.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria, subrayando que el descenso en las coberturas vacunales durante los últimos años ha dejado una brecha peligrosa para la reintroducción del virus. Factores como la pandemia de COVID-19, que interrumpió los calendarios regulares de vacunación, y las barreras de acceso a los servicios de salud contribuyeron a este retroceso.

Los expertos advierten que el sarampión no es una enfermedad menor. Altamente contagiosa, puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y, en algunos casos, la muerte . La única forma efectiva de prevenirlo es mediante la vacunación.

Brote de sarampión en Argentina

El descargo de Pergolini también pone el foco en un problema creciente: la desinformación y el auge de los movimientos antivacunas. En su mensaje, el periodista apeló directamente a las nuevas generaciones, instándolas a no caer en teorías conspirativas sin fundamento: "A lo mejor te pesa el culo, yo te entiendo, pero nuestros padres lo hicieron. Nosotros lo hicimos a nuestros hijos. Y esperamos que ustedes, nuevas generaciones, también lo hagan con sus hijos", enfatizó.

En palabras de Mario Pergolini, la situación es grave y no hay tiempo que perder: "Si hay algo que la humanidad podría haberse sentido orgullosa por estar mancomunada, por haber llegado a una conclusión clara y respetable es que las vacunas nos hacen bien".