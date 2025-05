Wanda Nara compartió su secreto mejor guardado sobre los hombres con indirectas para Icardi y L-Gante

Luego de semanas de rumores sobre una posible boda entre la China Suárez y Mauro Icardi, la pareja decidió ponerle fin a las especulaciones —¿o seguir alimentando la polémica?— con una imagen que desató un nuevo capítulo en esta novela mediática: una foto juntos, mirándose frente a frente, con un detalle que no pasó desapercibido y provocó a Wanda Nara.

En la publicación de Instagram, ambos lucen anillos en el dedo anular, símbolo inequívoco de compromiso: "Te amo @sangrejaponesa", escribió el futbolista en la publicación, sumando un emoji de anillo y un corazón rojo pasión.

Mauro Icardi se habría comprometido con la China Suárez

Desde Miami, los tortolitos parecen haber oficializado su relación, y también haber despertado la furia de Wanda Nara. La empresaria reaccionó de inmediato y compartió en sus redes una historia donde se la ve luciendo lujosos anillos y un reloj igual al de la China Suárez. Sin filtros, disparó: " No necesito un hombre para conseguir mis lujos ".

Pero eso no fue todo. En una entrevista con LAM, la Bad Bitch fue contundente al hablar del supuesto compromiso entre su ex y la actriz: " Están dentro de un plan macabro . Mauro es capaz de casarse, tener hijos, y si ve que yo quiero volver con él, la manda a la concha de la lora a todos", lanzó sin anestesia.

Wanda asegura que Icardi dejaría a la China por ella, aunque estuvieran casados

Respecto al vínculo de Icardi con sus hijas, fue clara: "Me encargo de mis hijas. Me enfoco en sus actividades, ya que están terminando el año escolar. Se apoyan, tienen terapia, y ya puse a disposición mi casa. Cuando las quieran venir a visitar —ya sea la familia de la otra parte o quien sea—, mi casa está abierta".

Cuando le preguntaron directamente por los anillos de compromiso, respondió sin rodeos: "No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que lo haga feliz". Y, con una cuota de ironía, agregó: "¿Te puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente , hacer lo mío, y no me interesa más nada".

Aunque parecía que la entrevista había terminado, al subirse a su auto, Wanda lanzó una frase que volvió a sacudir las redes. En referencia a su lista de requisitos para un futuro novio, que publicó recientemente en Instagram, comentó con humor y picardía: "Es lo mínimo, con todo lo que yo tengo para darle a un hombre. Una extensión de tarjeta de crédito... Imaginate si no voy a pedir todo. Los hombres siempre quieren lo que no tienen, y después lloran por lo que perdieron ".

Cuando el notero volvió a insistir sobre la supuesta propuesta de Icardi, la conductora cerró con una frase lapidaria: "Mis hijas no se van a prestar más a ningún circo".

La lista de Wanda

En medio de rumores de compromiso —y hasta de un posible embarazo— entre Icardi y la China Suárez, Wanda dejó en claro que está feliz con su soltería, enfocada en sus hijos y su carrera profesional. Sin embargo, también aprovechó para publicar una extensa lista con los requisitos que debería cumplir su próxima pareja.

Wanda Nara compartió las 29 condiciones que debe cumplir un hombre para ser su pareja

Nada menos que 29 condiciones figuran en su posteo. Entre las más destacadas: "Que sea inteligente", "que tenga buenos sentimientos", "que tenga sentido del humor y me haga reír", "que no sea tóxico", "que sepa escuchar" y "que ame a su mamá". Éstas últimas suenan como una indirecta directa hacia Mauro, a quien denunció públicamente por ser controlador y con quien, se sabe, había conflictos familiares.

En un tono más romántico y cotidiano, también incluyó: "que haga buenos mates", "que duerma la siesta", "que me regale flores del semáforo" y "que me dedique canciones". El estilo no se queda afuera: Wanda Nara exige que el candidato "tenga tatuajes" y "use ropa oversize". Y, como era de esperarse, también valora la ambición, la experiencia y la proyección a futuro: "Que tenga objetivos", "que tenga carácter", "que tenga calle y experiencia", "que sea creativo y original".