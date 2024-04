La salud en crisis: del rebrote de viejas enfermedades, a la malnutrición y la salud mental

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, que marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 y cada año la agenda se centra en una problemática específica. Además, celebra los logros en esta materia y los avances de la tecnología para ayudar a la calidad de vida de las personas. Este año, la OMS celebra su 75 aniversario y, coincidentemente, también se festeja el mismo día en la Argentina.

Sin embargo, en nuestro país se vive algo distinto: la crisis de las enfermedades crece, como la epidemia del dengue y el alarmante crecimiento de la obesidad. A eso se le suma la deficiente administración de recursos y en este contexto de ajuste feroz el sistema de salud debe enfrentar desafíos urgentes que exigen una reflexión profunda y acciones inmediatas.

Dia Mundial de la Salud

Paradójicamente, en el Día de la Salud es necesario volver a hablar de las enfermedades que como sociedad son poco variadas y cuyas medidas no siempre son acertadas y tampoco hay acciones para prevenirlas. De hecho, la realidad es que el Estado como proveedor de la salud se encuentra en jaque por sus dificultades presupuestarias, desinversión en el largo plazo y administración cuanto menos deficiente, lo que lleva a los médicos y especialistas a estar en un estado de alerta constante, ya que se encuentra en su punto máximo de inflexión.

Consultados por BigBang, los médicos de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), Omar López Mato y Javier Múgica Nano, se refirieron al tema y expresaron que los problemas sanitarios son múltiples y de distintos tipos: "Hay enfermedades que han desaparecido, como la viruela por la vacunación, y otras nuevas (o mejor dicho mutaciones nuevas) como el COVID. Las enfermedades infecciosas que parecían condenadas a desaparecer por los antibióticos, hoy se renuevan por la resistencia creada debido al uso indiscriminado y exagerado de los mismos. Enfermedades que creíamos extintas, reaparecen como el dengue".

Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por el crecimiento de algunas enfermedades que fueron dejadas de lado por la falsa creencia de que han desaparecido, como es el caso de la sífilis. "Pero los problemas más graves, estadísticamente, son las enfermedades metabólicas como la diabetes, el colesterol y la hipertensión, grandes generadoras de infartos y ACV. No menos importante son las enfermedades psiquiátricas, especialmente la depresión que tiene una alta incidencia en el ausentismo laboral y pérdida de la calidad de vida del individuo", expresaron López Mato y Múgica Nano.

La Salud debe ser un tema de Estado.

Lo que sucede luego de la pandemia del coronavirus, es que se dejó en evidencia la falencia que hay en los hospitales públicos para atender a los enfermos, ya que solamente llegan a cubrir las necesidades del 50 por ciento de la población, mientras que las obras sociales sindicales son cuestionadas por el manejo de sus fondos y las prepagas aumentan de forma exorbitante, dejando totalmente desamparado al paciente. Pero esta consecuencia también tiene un impacto directo en los médicos y el personal de salud, cuyos salarios tampoco se ven reflejados en el esfuerzo diario que deben hacer para salvar una vida.

Según informó PAMI y la CAMEOF, la principal preocupación en la Argentina no es la desnutrición, que sí existe, sino la obesidad, producto de una nutrición deficiente, que se acompaña de diabetes, hipertensión, accidentes vasculares e hipercolesterolemia (tres afecciones que traen problemas visuales que pueden conducir a la ceguera). Y como si esto fuera poco, alrededor de 7 millones de personas no consiguen la medicación necesaria para controlar correctamente su diabetes, colesterol o hipertensión, lo que aumenta el riesgo de mortalidad. Sólo el 15% de los diabéticos recibe la medicación adecuada para controlar su glucemia, razón por la cual la diabetes continúa siendo una de las principales causas de ceguera entre los adultos jóvenes, una ceguera absolutamente evitable.

Además, la mortalidad infantil es al menos 3 veces mayor que en países del primer mundo y en oftalmología, la mitad de los pacientes no saben que tienen glaucoma y generalmente se enteran cuando las pérdidas ocasionadas no son recuperables.

"El tema de los chequeos se ha prestado a debates sobre el costo-beneficio, pero hay una tendencia al diagnósticos precoz y la prevención. Análisis de rutina ( glucemia, uremia, uricemia, colesterol, hemograma, etc.) y toma de presión arterial son indispensables una vez al año.El examen ginecológico es una obligación", expresaron los médicos de la CAMEOF. En este mismo sentido, el oftalmólogo Omar López Mato hizo un gran señalamiento con respecto a la salud ocular: "En el caso de la oftalmología, donde ha aumentado la miopía por el exceso en el uso de pantallas y celulares, obliga a que los niños sean examinados a los 2 años (si es que el pediatra nada detecta antes) y en edad preescolar. La detección temprana de la miopía permite su tratamiento para evitar su evolución".

"La consulta oftalmológica debe incluir la toma de presión ocular porque el glaucoma -aumento de la presión con daño del nervio óptico que se da en el 2% de la población- puede ser cursada sin síntomas hasta que el daño sea permanente. Y, obviamente, todos los diabéticos deben tener un examen anual de su retina porque sigue siendo una de las principales causas de ceguera", expresó el especialista.

La salud ocular debe estar dentro de la rutina.

En términos numéricos reales, Argentina invierte un 9.5% del PBI (en 2023) en salud, número semejante al de países del primer mundo (Finlandia lo hace con el 10,2% y Suecia el 10,7%). Además, se cuenta con una cantidad de médicos per cápita de entre las más altas (41 médicos cada 10.000 habitantes); aunque distribuidos de forma dispareja (72% en CABA, Prov. De Bs As, Córdoba y Santa Fe). Argentina cuenta con una de las mejores facultades de medicina de América del Sur, que es la Universidad de Buenos Aires, cuyo Hospital de Clínicas es absolutamente valorado por las entidades sanitarias, pero no tiene ni un centro de excelencia de entre los diez distinguidos de América Latina (la mayoría son brasileños).

Ante estos datos, Omar López Mato y Javier Múgica Nano expresaron: "El cuidado de la salud es una tarea social, política y económica. Debemos usar los recursos para mejorar la salud, que implica la felicidad de la humanidad. No se es feliz sin salud y no se es completamente sano sin felicidad. Facilitar el acceso a la salud es una función indispensable de la sociedad porque es la mejor inversión de una nación".

Dia de la Salud.

Queda al descubierto entonces que el gran problema que tiene la Argentina no es otro que el de la mala administración de los recursos, ya que la plata no llega a tiempo y los prestadores de servicios tampoco trabajan de manera eficiente, ni hablar de que la burocracia y las estructuras sanitarias muchas veces no poseen las condiciones necesarias para continuar -o a veces brindar incluso- un tratamiento.

El enfoque entonces, este 7 de abril, debe darse no solamente en reforzar las políticas del Estado para continuar poniendo en pie al sistema de salud público, sino que además es necesario que la población tome conciencia de que ocuparse de su salud debe ser prioridad, no es necesario acordarse de visitar a un doctor únicamente cuando algo esté fallando, ya que el cuerpo es uno solo y necesita ser cuidado.