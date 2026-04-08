La UTA parará desde la medianoche en algunas líneas por los salarios adeudados

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) afrontará una retención de tareas desde las 00 de este jueves, aunque sólo será en las líneas que todavía adeudan a los colectiveros el sueldo de marzo. La medida se da en medio de las negociaciones entre las patronales y el Gobierno nacional que llevaron a que los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desciendan en un 30%.

"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados", escribieron desde el gremio en un comunicado.

El comunicado de la UTA en el que advierte sobre la retención de tareas que impulsa desde las 00 por los salarios adeudados.

En los hechos el servicio ya se encontraba golpeado por la interrupción voluntaria de un 30% de la frecuencia que definieron las patronales del transporte. Este jueves a las 11 está convocada una reunión entre el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y las cámaras empresariales del sector, que se realizará en la sede de la Secretaría de Transporte que conduce Fernando Herrmann.

A la negociación concurrirán representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Los colectivos del AMBA ya circulaban con un 30% menos de frecuencias por la disputa entre las patronales y el Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, desde la UTA protestaron porque la baja de las frecuencias que impulsaron las patronales, amparadas en que "no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales", "generaron un gran malestar en los usuarios y violencia" dirigida hacia los representados del gremio. "Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", exigieron.

Hasta el momento se desconoce la totalidad de las líneas que estarán de paro, aunque ya se conoció algunas en las cual no habrá servicio por los salarios adeudados: 1; 2; 10; 15; 17; 20; 22; 24; 28; 33; 37; 45; 53; 59; 60; 70; 86; 91; 89; 100; 111; 130 y 152. El resto de las empresas también continuará con la merma del 30% de la frecuencia que rige desde el último martes.