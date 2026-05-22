Un incendio deja a más de 100 mil usuarios sin luz: qué barrios fueron los más afectados

En la madrugada de este viernes, un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de Edesur dejó a más de 100 mil usuarios sin suministro eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires.

La explosión de un transformador, ocurrida alrededor de las 4 de la madrugada desató el fuego que rápidamente se propagó en las instalaciones ubicadas en la intersección de las calles Ramos Mejía y Machado .

Incendio en la subestación de Parque Centenario de Edesur

Los barrios más afectados por el corte de luz fueron Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, donde miles de vecinos despertaron alarmados por la falta de luz. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el pico del apagón se registró a las 4:35 a.m., con más de 110 mil usuarios de Edesur y más de 600 de Edenor sin servicio .

La emergencia movilizó al menos a tres dotaciones de Bomberos Voluntarios que trabajaron intensamente para aplacar las llamas y tras varias horas de esfuerzo, lograron extinguir el fuego sin que se registraran personas heridas. Lo hicieron sobre dos transformadores, mediante el uso de un hidroelevador.

Fue el SAME el que intervino en el lugar, aunque afortunadamente ningún vecino requirió atención médica y, hasta ahora la zona permanece bajo una fuerte vigilancia policial debido a la magnitud del incidente.