Violento robo en una joyería de Monte Grande: "Sentí que disparaban, estaban sacados"

La tranquilidad y el silencio de la mañana de sábado en el centro de Monte Grande se vio completamente interrumpida por un hecho de violencia que dejó a los vecinos conmocionados. Eran las 9:18 del 23 de mayo cuando Nicolás Corbalán, trabajador de la joyería La Perla, ubicada en Alem 268, vivió lo que él mismo describió como un "calvario".

"Los sábados generalmente no hay un alma en la calle a esa hora. Hasta las 11 de la mañana no hay nadie y es zona liberada, no hay seguridad en la calle Alem, no hay un policía. Entonces se tomaron todo su tiempo", relató Corbalán en una entrevista exclusiva con BigBang .

Así fue el violento robo en la joyería La Perla

La jornada había comenzado como cualquier otra. Corbalán y su compañera estaban en plena rutina diaria, armando la vidriera con las joyas de oro que guardaban cada noche por seguridad. Fue entonces cuando un hombre vestido de azul ingresó al local y, simulando ser un cliente, preguntó el precio de una pila para reloj.

"Le digo el precio, me dice, 'Bueno, dale, me lo cambiás'. Era un reloj caro y bueno, me lo llevo a la mesa de trabajo -que es donde me ven ahí en el video- y cuando levanto la vista, que siempre por reflejo levanto la vista todo el tiempo, el otro ya está entrando a la vidriera para agarrar a mi compañera que estaba armando y este el de azul me estaba apuntando y me quedé paralizado", recordó Corbalán.

El ambiente se tornó denso y aterrador, según contó Nicolás: "El chabón me dice, 'callate la boca, callate la boca', que no hablara, que no gritara y nos manda para atrás. Nos meten en el baño, abren la caja fuerte donde teníamos el resto de las cosas de oro que no se habían llegado a llevar a la vidriera", explicó el trabajador.

El robo fue ejecutado con precisión y frialdad: los ladrones, equipados con guantes de látex y con las caras cubiertos, parecían tener todo planificado. Mientras uno de ellos saqueaba las vitrinas del frente, el otro se encargaba de vaciar la caja fuerte y amenazar a los trabajadores.

Así fue el violento robo en la joyería La Perla

"Me pedían plata: 'dame la plata, dame la plata' y digo, 'Mirá, recién abrimos, no tengo un peso'. Me hizo meter algunas cosas en una mochila. En ese momento que estoy juntando las cosas, que yo le llené su mochila, me atan las manos con precintos a mí y a mi compañera y nos encierran ahí en el baño", narró Corbalán.

La tensión era insoportable. " El tema fue cuando nos apuntaban y eso fue horrible ", confesó el trabajador. Al ser consultado sobre lo que pasó por su mente en esos momentos críticos, respondió: "Te juro que sentí que disparaba. Te juro que sentí disparaba porque no sabés cómo iba a reaccionar porque estaba re sacado".

Aunque Corbalán no sufrió agresiones físicas directas, su compañera no corrió con la misma suerte: "La que sí la golpearon un poco a mi compañera, que no sé si se llega a ver en el video, que el chabón le arrastra por la vidriera y ahí ella se golpea con los barrotes de la vidriera", contó.

Pese a contar con botones antipánico en el local, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue tardía: " Nos cansamos de apretar y no hubo respuesta" , denunció Corbalán. Una vez que los delincuentes huyeron en una moto con todo el oro y las joyas, las víctimas lograron salir del baño: "Habrá pasado media hora desde que avisamos y ahí empezaron a venir la catarata de policías: la urbana, la local, la federal, la científica, pero el hecho ya estaba consumado. Los chabones ya estaban tomando mate en la casa", expresó con frustración.

Nicolás Corbalán, trabajador de la joyería La Perla en medio del asalto

"En esta joyería hace más de 40 años que está, nunca pasó un hecho así tan violento. No hay seguridad, más que nada eso: pedir seguridad, que pongan patrulleros, que controlen los cierres, las entradas", reclamó Nicolás Corbalán tras el violento hecho y reflexionó: "Ahora me da hasta miedo cambiar una pila, no sabemos cómo actuar", confesó el trabajador al ser consultado sobre cómo planea retomar su trabajo tras el traumático episodio.