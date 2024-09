Nuevo paro de colectivos, ahora por 48 horas: cuándo será y el reclamo de los trabajadores

La inflación y los aumentos en cada uno de los servicios utilizados por los trabajadores se volvieron moneda corriente en la era de Javier Milei. Sin embargo, los sueldos de los empleados no se incrementan de la misma manera y los gremios toman cartas en el asunto. Es así que la UTA confirmó que llevara a cabo un paro total de colectivos por 48 horas. ¿Cuándo será?

Por el momento, la medida gremial comenzará el día lunes a las 0 horas. Esto sería en reclamo a los salarios y en caso de llegar a un acuerdo por la actualización de los mismos se levantará el paro.

La UTA anuncio un paro de 48 horas para el día lunes y martes próximo

La medida de fuerza del día lunes y martes se decidió en el marco del segundo encuentro entre las cámaras empresariales y el gremio, esta vez con la Secretaría de Trabajo, con la negativa de un aumento de salió ya que perjudicaría a la balanza económica del país. Como dijo Milei: "No hay plata", lo que no se reflejó en sus continuos viajes al exterior mientras los colectiveros no llegan a fin de mes.

"La situación de extrema gravedad por la que atraviesa el sector de empresas de transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del AMBA, se encuentra lejos de ser resuelta, habiéndose arribado a la misma, por la falta de reconocimiento de costos reales que permitan sostener la prestación del servicio", se mantuvieron firmes las entidades empresariales, mientras que la UTA declaró insostenible la situación en la que viven los empleados.

Cámaras Empresariales aseguran que no habrá aumento de sueldo para los colectiveros sin que afecte a los pasajeros

Según referentes del gremio, las autoridades contestaron a su pedido que "sin aumento de subsidios y sin aumento de boleto no pueden dar aumento salarial", un problema que, según la UTA, excede de sus obligaciones: "Los trabajadores somos la válvula de escape de una situación que no termina de encaminarse entre el Estado y los empresarios. El salario es nuestro alimento y no puede esperar".

El paro que afectará a los pasajeros por 48 horas es debido a que las Cámaras Empresarias no hicieron un ofrecimiento salarial conforme a lo solicitado. La UTA pretende un salario básico conformado para agosto de $1.160.000, mientras que en septiembre se esperó un leve aumento, el cual para octubre sería de $1.242.621, llegando a $1.283.627 en noviembre y diciembre $1.322.136.