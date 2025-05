Birra, solidaridad y una competencia internacional en Argentina: Palermo se viste de oro y lúpulo

La cultura cervecera argentina crece a pasos agigantados al punto de que este sábado se celebrará la cuarta edición de CervezAR Fest, y una nueva entrega de premios y medallas de la Copa Austral 2025, que a través de un jurado internacional premia a los mejores productores locales. La cita será en el Hipódromo de Palermo desde las 14 y con entrada libre y gratuita. Quienes accedan con un alimento no perecedero, lo podrán cambiar por una bebida de las cientas que se podrán probar.

En esta oportunidad, en la competencia internacional que también celebra su cuarta edición, habrá un panel de más de 70 jueces de países de toda Latinoamérica, además de Bélgica, Francia, Canadá y Estados Unidos. Justamente en la ciudad norteamericana de Indianápolis el último fin de semana se celebró la World Beer Cup, el certamen más importante de la industria, y en la cual una variedad argentina se llevó una medalla de oro por cuarto año consecutivo.

En diálogo con BigBang , el presidente interino de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), Emanuel López, reveló las expectativas que tienen desde el sector ante un nuevo festival. Además, remarcó el rol social del espacio que representan en el cual sólo el 3% de las cervezas artesanales son vendidas por los más de 1500 productores que hay, mientras que el porcentaje restante le corresponde a dos empresas multinacionales.

Diferentes estilos de cerveza se podrán probar en CervezAR.

¿Con qué se van a encontrar quienes vayan este año a CervezAR Fest?

- Se van a encontrar con bastante cerveza, y no solamente de distintos productores de Argentina, sino también de productores de otros países de Latinoamérica. También va a haber algo de música, DJs y, bueno, toda la comunidad cervecera que estará presente. Además, vamos a tener una acción solidaria y aquellos participantes que vengan con un alimento no perecedero se van a llevar una cerveza de regalo fría para disfrutar el momento o llevarse a la casa.

El viernes cierra el certamen de la Copa Austral 2025, el primer campeonato internacional de cervezas que organiza Argentina y el sábado entregan los premios y medallas. ¿Cómo estuvo la competencia?

-Hoy estamos en la tercera jornada de cata en la que participa un panel de 70 jueces que vienen de distintos países de Latinoamérica, y que también son embajadores que animan a los colegas de otros países a enviar muestras a nuestra copa. También están quienes vienen de Bélgica, Francia, Canadá y Estados Unidos, lo que le da cierto nivel y profesionalismo a la copa que organizamos.

Venimos en esta tercera jornada ya probando las mejores cervezas, decidiendo los podios en cada categoría. Por suerte viene saliendo todo muy muy bien, muy prolijo y en tiempo, como todos esperamos. Mañana se organiza toda la parte de la producción y, dentro del Fest, a partir de las 18:30 en el escenario principal, vamos a tener la entrega de premios a las cervezas ganadoras de cada categoría.

La cerveza patagónica Kürüf logró una medalla de oro en la World Beer Cup.

Utilizaron la misma metodología que en la World Beer Cup. ¿Cómo le va a la Argentina y a Latinoamérica en esa competencia?

- Justo la World Beer Cup fue el fin de semana pasado en Indianápolis. Estados Unidos es un gran referente en nuestro sector y es una copa en donde participan más de 100 países del mundo con sus más de 10 mil muestras que se catan cada año. Son cientos y cientos de jueces de todo el mundo y Argentina, por cuarta vez en este año, ganó medalla de oro.

Así que de a poquito. Si bien es una fábrica -en este caso Kürüf de Cipolletti- la que ganó medalla, son cuatro años consecutivos en donde distintos colegas, que además son socios de nuestra cámara en su gran mayoría, ganan y van poniendo a la Argentina en el plano de las mejores cervezas del mundo. Así que es un gran orgullo porque, dentro de todo, la cultura cervecera en Argentina todavía está en pañales.

Este año invitaron a referentes del mundo del vino, del queso, chefs y periodistas gastronómicos, con la intención de ampliar más el mundo de la cerveza y llegar a nuevos espacios. ¿Qué esperan al respecto para este sábado?

- Es muy positivo. Creemos que hay que empezar a pensar y a mirar nuestro mercado con mayor amplitud. Nosotros no somos solamente cerveceros, sino más bien somos parte de una comunidad de consumo y también de exploración de sentidos. Entonces a nosotros nos enriquece mucho tener la visión de un chef, que está muy entrenado en lo sensorial, como un sommelier de vino, de queso, un maestro cafetero, porque es gente que tiene los sentidos muy entrenados y también pueden ser aliados nuestros en la parte comercial. Porque hoy vas a cualquier restaurant y tenés una buena carta de vinos, pero no así una buena carta de cervezas, cuando podrías tener 200, 300 etiquetas distintas y eso todavía no sucede.

Una postal del CervezAR Fest del 2023.

Por eso estamos enfocados en hacer crecer la cancha y tratar de estar en más ocasiones de consumo, de disfrute, de compartir. Y por eso nos suma mucho invitar gente de otro palo para que se interiorice en nuestro mundo de la cerveza artesanal.

En esta oportunidad, quienes concuran con un alimento no perecedero podrán intercambiarlo por una cerveza.

Sí. Necesitamos yerba, azúcar, arroz, fideos, aceite y puré de tomate. Esos elementos, que son los más fáciles de manipular y transportar, y no hay que meterlos en heladera ni nada. Y vamos a ayudar un comedor de Moreno, que se llama "El Pan Nuestro", que es de esta agrupación de los famosos curas villeros, que laburan ahí hace muchos años y le dan de comer a un montón de gente todos los días. Así que le vamos a dar una mano a este comedor, que ya hemos acompañado en otros eventos.

Y es porque nosotros somos pymes, somos personas del barrio que le damos laburo a gente del barrio, que estamos todos los días peleándola, y somos 1500 productores a lo largo y ancho del país, que tenemos solamente el 3% del mercado de cerveza artesanal de Argentina, mientras que dos compañías multinacionales tienen el 97 restante. Entonces tratamos de darle una visión un poquito más humana y solidaria a todas nuestras acciones.

La edición 2023 del CervezAR Fest se realizó en La Rural, aunque en esta oportunidad será en el Hipódromo de Palermo.

No nos podemos olvidar que somos de acá, que vivimos acá, que todo lo que hacemos lo dejamos acá y que, cada latita que vendemos, cada litro que alguien elige consumir de un productor artesanal, nos ayuda a pagar los sueldos, a mandar a los chicos al colegio, a pagar la luz y cosas muy básicas. Mientras que las multinacionales a veces tienen otro tipo de intereses, ¿no? No nos podemos olvidar nunca de este aspecto humano que y local, que para nosotros es esencial.

Por suerte el clima viene bien, y el Hipódromo de Palermo que nos facilitaron de manera gratuita es espectacular, así que esperamos que se acerque un montón de gente, a interiorizarse un poco, a ayudarnos, a bancarnos y también a disfrutar. Porque, de algún modo, lo que nosotros hacemos tiene esta virtud que es para disfrutar, para compartir, para encontrarse realmente. Así que los esperamos a todos y los que se animen quédense hasta la premiación, para ir aprendiendo un poquito más.