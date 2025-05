Racismo, violencia y censura: Boca le baja el pulgar al Grupo Clarín tras sus dichos contra Riquelme

Gabriel Anello cruzó una línea peligrosa y esta vez no hay vuelta atrás. El periodista de Radio Mitre quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar una violenta editorial en la que lanzó expresiones racistas, clasistas y cargadas de odio contra Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, los dichos encendieron alarmas en el ecosistema deportivo, generaron el repudio de miles de hinchas y motivaron una contundente respuesta institucional del club.

Durante su programa radial del martes por la noche, Anello despotricó contra Riquelme llamándolo "negro ignorante", "marrón" y "verdulero", en un tono despectivo que traspasó los límites del debate futbolístico. "Yo tengo una cultura que los ignorantes, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes", dijo. Pero lo más grave llegó al final de su intervención: "Riquelme, Mancilla 2668, a las trompadas en la puerta", lanzó, dejando flotando una amenaza explícita.

En ese clima tenso, y sin objeciones por parte de sus compañeros de micrófono, la pasividad del entorno radial fue interpretada como complicidad, amplificando el escándalo. Las redes sociales estallaron de inmediato, exigiendo sanciones al periodista y responsabilidad a la emisora. Riquelme, por su parte, no tardó en responder. En diálogo con Argenzuela (C5N), el ídolo xeneize bajó línea con su habitual calma: "Yo puedo odiar a alguien si lo conozco. A esta persona no la conozco".

Y aclaró: "Sé que es periodista y nada más". También sumó una reflexión íntima: "Mi hija Lola me llamó, me dijo que había recibido unos audios horribles. Y después me dijo: 'Sos el negro más lindo del mundo'. Eso vale más que cualquier cosa". Pero la respuesta institucional fue más dura. Según reveló Doble Amarilla, Boca tomó la decisión de no acreditar más al Grupo Clarín ni a Anello para los partidos en La Bombonera, al menos hasta que la Justicia se expida.

Además, el club enviará una carta documento y los abogados ya iniciaron acciones legales. Ricardo Rosica, secretario general, y los hermanos Riquelme también presentarán demandas individuales. La historia entre Boca y Anello arrastraba fricciones previas. En el pasado, el relator exigió un cambio de pupitre por una cabina para sus transmisiones, algo que el club rechazó. Desde entonces, su presencia en el estadio fue esporádica y Boca recortó acreditaciones que se usaban de manera irregular -una de ellas, a nombre de Paula Seminara, pareja de Anello y dirigente opositora al oficialismo boquense-.

Riquelme en la movilización de Boca

Este episodio no solo revive los debates sobre racismo y discriminación en el deporte, sino que también desnuda un trasfondo más profundo: la tensión creciente entre ciertos sectores del periodismo deportivo y la figura de Riquelme, quien gobierna el club sin ceder terreno a los grandes medios ni al poder político. "No soy antiboca, soy anti-Riquelme", confesó Anello al aire, dejando entrever que sus ataques exceden lo futbolístico.

Por ahora, Radio Mitre no emitió comunicado alguno y el periodista apenas pidió disculpas al día siguiente, alegando haberse "extralimitado". Desde Boca, la respuesta fue clara: las disculpas no alcanzan. Y mucho menos, como fueron hechas. Y desde el entorno judicial ya se preparan para actuar en consecuencia. De esta manera, el fútbol argentino, una vez más, ofrece una postal descarnada del poder, la impunidad y las batallas culturales que se juegan mucho más allá de una cancha.