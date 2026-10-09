Campaña anti-argentina (dice el Gob): se puede disparar el precio del barril de crudo y el dólar

Saudi Aramco es la mayor compañía productora de petróleo del mundo y es el gigante energético nacional de Arabia Saudita. La empresa opera desde Dhahran y abastece cerca del 10% de la demanda global de crudo. Su presidente y director ejecutivo se llama Amin H. Nasser: calificó de "preocupantemente bajos" los niveles actuales de reservas y advirtió que la presión sobre el mercado podría aumentar si no se consigue una reapertura completa del estrecho de Ormuz.

El CEO de Aramco señaló que, de los menos de 6.000 millones de barriles que permanecen en las reservas mundiales, solamente alrededor del 10% estaría realmente disponible debido a distintas restricciones técnicas.

Esto implica una disminución significativa del colchón que utilizan los países para hacer frente a la crisis de suministro. La liberación de parte de esas reservas puede proporcionar alivio a las economías, pero no alcanzaría para resolver por sí sola el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco

Además, anticipó que el consumo mundial de petróleo continuará aumentando y que los países necesitarán más suministro durante, al menos, los próximos dos años para recomponer sus reservas. Esa recomposición podría generar una demanda adicional de al menos 2 millones de barriles diarios, según su estimación, e incluso ser mayor si los gobiernos deciden incrementar nuevamente el volumen de crudo almacenado.

Esta declaración se produce después de que los países del G7 acordaron el último viernes, liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de las reservas de emergencia. La decisión se tomó después de la presión del presidente de los estados unidos, Donald Trump.

Los miembros del G7 son Francia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Francia ostenta actualmente su presidencia, mientras que la Unión Europea también participa en las reuniones del grupo.

EL ESTRECHO DE ORMUZ. EN EL CENTRO DEL MERCADO PETROLERO

La situación del Estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales factores de riesgo para el mercado energético. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait están utilizando sus propios buques petroleros para transportar crudo a través de la zona, que permanece parcialmente obstruida desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Estrecho de Ormuz

Aunque los productores del golfo consiguieron aumentar los flujos de crudo y acercarlos a los niveles previos a la guerra, el incremento del suministro no eliminó la preocupación de los mercados.

El Brent, referencia internacional del petróleo, se mantuvo alrededor de los u$s100 por barril durante el último mes, pese al aumento del tránsito de petroleros por el estrecho. (usd103.69 hoy)

Ante los riesgos que genera la dependencia de una única vía de transporte, Aramco analiza nuevas rutas para llevar su producción hacia los compradores internacionales. Nasser señaló que la empresa también estudia planes para duplicar o incluso triplicar la capacidad de sus instalaciones de almacenamiento, aunque no brindó detalles adicionales sobre esos proyectos.

La estrategia apunta a reducir la exposición a eventuales interrupciones y mejorar la capacidad de respuesta de la compañía ante un mercado petrolero que enfrenta una menor disponibilidad de reservas y mayores riesgos sobre las rutas de suministro.