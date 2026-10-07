Cinco cuadras de fila y acampe para conseguir trabajo: el drama de la búsqueda laboral en Mar del Plata

Mientras se agravan los números de desempleo y de cierres de empresas en todo el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, cientos de personas se acercaron este miércoles al Arena Mar del Plata para intentar conseguir trabajo. La fila rodeó prácticamente toda la manzana y hubo interesados que comenzaron a esperar desde la noche del martes en las afueras del nuevo microestadio y espacio multipropósito.

La convocatoria estaba prevista para las 8 de la mañana en San Martín 4253, donde se encuentra el ingreso al sector de servicios del establecimiento, ubicado en la esquina de Luro y San Juan.

El aviso ofrece 70 vacantes laborales y apunta a incorporar personal para diferentes áreas vinculadas con el funcionamiento del espacio. Entre los puestos disponibles se encuentran jefe de sala, cajeros, administrativos, acomodadores, bartenders, personal técnico, producción y camareros.

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Sin embargo, la cantidad de interesados superó ampliamente las expectativas. La oferta laboral reunió a jóvenes y adultos con distintos perfiles y experiencias laborales, que llegaron con la intención de conseguir una oportunidad en medio de una crisis laboral que tiene pocos precedentes: según los datos difundidos por el INDEC, la tasa de desempleo en Mar del Plata se ubicó en el 9,9% durante el segundo trimestre de 2026.

Esta postal de necesidad y urgencia no es un hecho aislado, sino la manifestación de un fenómeno que se multiplica a lo largo de todo el territorio nacional. En el conurbano bonaerense, en las inmediaciones del frigorífico Don Theo, ubicado en Moreno junto a la autopista del Oeste, alrededor de 3.000 personas se congregaron en mayo pasado bajo las intensas lluvias. La fila superó las 12 cuadras de extensión para intentar acceder a solo 60 puestos de trabajo disponibles en la nueva sucursal.

El mismo escenario se repitió en el NOA: en San Fernando del Valle de Catamarca, un aluvión de postulantes, en su mayoría jóvenes con currículum en mano, colapsó la avenida Ocampo con una cola de más de 400 metros para aplicar a búsquedas de cajeros, repositores, encargados y personal para fiambrería y carnicería de un autoservicio mayorista.

A esta postal se le suman colas en Berazategui por 14 puestos para una parrilla administrada por la banda de cumbia Los Leales. Horas y horas desesperadas. Lo mismo en Guernica, donde una comerciante abrió una sucursal de su comercio mayorista.