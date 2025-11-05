Sobran las razones: se viene el Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona en la UBA

La comunidad maradoniana mundial se reunirá este 6,7 y 8 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para celebrar el Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, un espacio para reflexionar, a través de charlas, debates, investigaciones, presentaciones y experiencias artísticas, la figura del gran astro mundial del fútbol en la cultura y la historia. Este jueves a las 17:30 será el acto de apertura en el auditorio de la planta baja del edificio ubicado en Santiago del Estero 1029.

La actividad está impulsada por la revista Meta, sentidos en juego y la Cátedra maradoniana Diegologías de la UBA, pero su principal respaldo está en el apoyo de grandes referentes maradonianos. La apertura contará con una lectura de textos de Alejandro Apo y una conferencia de apertura con figuras como los periodistas Ariel Scher y Juan Sasturain, el preparador físico Fernando Signorini, y el aporte del guionista Pedro Saborido y la futbolista y entrenadora Mónica Santino. "Diego Armando Maradona, conurbano y nuevos lenguajes: pensar a Diego desde sus orígenes", será el título del debate, que contará con un cierre musical a cargo de Cucuza Castiello, Peteco Carabajal y Jorge Alvarado.

Diego Maradona

"En estas jornadas intentaremos pensar y debatir el significado de esa presencia. No es cuestión de explicarlo, el desafío está en tender puentes entre su figura y la historia reciente, para comprender y debatir de forma abierta y analítica los motivos de esa coyuntura entre cuerpo e historia; sus múltiples apropiaciones en diversos puntos del planeta, con cariño o encono, algo que ya no importa en la discusión, pues el punto nodal es la representación que sigue aportando ", explicaron en la presentación del Congreso.

Con el objetivo de reflexionar sobre este concepto es que durante el viernes 7 y sábado 8 las actividades tendrán un popurrí de figuras y temáticas. "Diego, identidad nacional y Malvinización", contará con la exposición del periodista Hernán Brienza y el diputado nacional -ex combatiente de Malvinas- Aldo Leiva. "Diego y literatura: un cuerpo en palabras", por su parte, contará con Scher, el profesor Pablo Brescia y la participación especial de un campeón del mundo en México 1986 como Jorge Valdano.

Diego Maradona y Pablo Llonto, periodista amigo del futbolista y por quien se negó durante dos años a darle notas a Clarín.

La internacionalidad del evento se ampara en diversos trabajos de investigación realizados por académicos brasileños y chilenos. "D10S Incondicional: Un análisis psicoanalítico de la devoción a Maradona en Nápoles y su contraste con la Idolatría en Brasil", de Lucas Félix Novaes de la Faculdade Nove de Julho de San Pablo, es un ejemplo de esto, al igual que "Maradona como héroe y poeta moderno. Sus frases como arte verbal y de pensamiento crítico", de Rodrigo Carvacho Alfaro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile.

La cuestión más social del genio del fútbol mundial podrá verse en paneles como el de "Diego, obrerismo y sindicalismo" y "Diego y derechos humanos", con la particularidad de que en ambos estará como expositor el periodista Pablo Llonto, famoso por ser bancado por Maradona entre 1991 y 1993, cuando lo echaron de Clarín por la defensa gremial de sus compañeros de trabajo: el más perfecto de los dioses imperfectos se negó a darle notas al diario hasta su reincorporación.

Este 30 de octubre Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años.

Todas estas actividades, y muchas más, se pueden ver en el cronograma del Congreso, que los organizadores presentan como un "espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre la figura de Diego y las situaciones que construyen" su historia, la de su entorno y su país.

Como actividad especial, el sábado a las 17:30 habrá un homenaje al recientemente fallecido relator de fútbol Walter Saavedra, que contará con el acompañamiento del músico que fue su compañero histórico en el espectáculo "La misa Maradoniana", Carlos Flores Romano, y la lectura de textos por parte del fundador de la escuela de periodismo TEA y DeporTEA, Juan José Panno.