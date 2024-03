Tenía 25 años y murió esperando un medicamento contra el cáncer: "No le dieron oportunidad"

Camila Giménez tenía 25 años y falleció de un tumor cerebral en el Hospital Pasteur de Villa María, provincia de Córdoba, luego de esperar durante más de un mes el envío de un medicamento oncológico que el Ministerio de Salud de la Nación le debía proveer y nunca envió. La joven esperaba la droga Temozolomida 250g, utilizada para retrasar o detener el crecimiento de las células de cáncer en el cuerpo.

Como Camila hay otros cientos de casos en todo el país, pero desde el Gobierno insisten de que se trata de "operaciones de prensa" y que la oficina de entrega de medicamentos oncológicos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) pasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud como parte del reordenamiento impulsado por Javier Milei.

Camila Giménez falleció a los 25 años

En este contexto es que se dio a conocer que el SIAFA no recibió aún por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, los remedios que los pacientes con enfermedades poco frecuentes, patologías crónicas, discapacitantes y diferentes tipos de cáncer necesitan con urgencia. "El gobierno está rechazando las cautelares que habilitan la compra de medicamentos. Las apela, busca dilatar o en su defecto obtener una victoria para no tener que asistir a quienes lo necesitan", advirtieron.

Totalmente devastado tras la muerte de su hija, Aldo Giménez afirmó en diálogo con radio 10 que Camila falleció a causa del "total abandono del Gobierno". "Los medicamentos no llegan, la gente se muere. Le tocó mi hija, lamentablemente le tocó mi hija. Pero atrás de mi hija, hay muchas Camilas que no se han recibido los medicamentos. Me dieron un número, le mandamos mensajes, llamamos y ¡nunca la atendieron!. La gente del interior está muy abandonada", sostuvo.

Con la voz quebrada, Aldo remarcó que hizo todos los pedidos al igual que el médico oncológico de su hija, a quien le agradeció además el haber conseguido "una pastilla" que le permitió a Camila llevar adelante "uno o dos tratamientos". "Mi hija alcanzó a tomar una pastilla porque el doctor tenía en el consultorio y se la dio. Y hacer dos sesiones de radio. Y no, ya era tarde porque eso tendría que haber sido un mes antes. Camila tenía un tumor cerebral muy agresivo", relató.

Según detalló el papá de Camila, a la joven de 25 años la operaron en enero y luego de 10 días su oncólogo pidió los medicamentos que necesitaba para llevar adelante el tratamiento. "El oncólogo los pide y la demora, la demora.... Nunca llegaron, o sea, hasta el día de hoy, jamás llegaron. Bueno, este doctor como último recurso le dio esa pastilla de algún otro paciente o andá a saber, y no, ya era tarde. El tumor había crecido de nuevo después de la operación", contó, angustiado.

En ese sentido, destacó que debido a la demora el tumor de su hija "creció de nuevo y no sirvió de nada" los últimos esfuerzos de su médico por salvarle la vida. "Nadie se comunicó conmigo, ningún funcionario Nadie, nadie. Nadie, nadie. Acá nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. Quedamos que mi hija se murió y para ellos se murió. Ya no tengo más a mi hija. A lo mejor con el tratamiento se me iba a morir o no se me iba a morir. Eso Dios solo lo sabe", disparó Aldo.

Finalmente, quebrado por la muerte de su hija, el hombre sostuvo que a Camila "no le dieron la oportunidad" de luchar por su vida. "Esperemos que esto sirva para ablandarles un poco el corazón a estos y que vengan los medicamentos para la gente que le hace falta. Y no solamente un medicamento oncológico. Acá es un desastre. No hay medicamentos de nada en el hospital este", concluyó.

A pesar de que las denuncias sobre que el Ministerio de Salud dejó de entregar medicamentos oncológicos se multiplican, desde el Gobierno destacaron a través de comunicado de la cartera sanitaria que "la Dadse se traspasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud con el objetivo de que recupere su sentido fundacional que es atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva en medicaciones de alto costo".

Comunicado sobre la entrega de medicamentos oncológicos

El texto sostuvo que "no hay razones políticas que justifiquen jugar con la desesperación de la gente que está atravesando en estos momentos tratamientos contra enfermedades oncológicas" y cerró: "Desde el Ministerio de Salud se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica. Es objetivo primordial de este Gobierno, concretar los pedidos a fin de regularizar la totalidad de la demanda que dejó pendiente la anterior gestión".