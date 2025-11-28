Tucumán apostó a la cultura en la Noche de las Casas de la Provincia y cerró con un show de Gladys "La Bomba" Tucumana

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) celebró este último jueves una nueva Noche de las Casas de la Provincia, donde Tucumán tuvo un papel destacado, con un escenario en el que brillaron muchos artistas locales y cerró Gladys "La Bomba" Tucumana. Además, contó con la presencia de muchos municipios turísticos con sus propios stands y una propuesta gastronómica autóctona, con empanadas regionales y los típicos sánguches de milanesa.

La casa provincial en CABA está ubicada en Suipacha 140, aunque para las magnitudes del evento se utilizó toda la cuadra a cielo abierto. La artista ícono de la movida tropical cerró el evento con bailes en los balcones y a los costados del vallado que contenía las sillas dispuestas para los espectáculos. El evento cerró, más cerca de la 1 que de las 00 que supuestamente terminaba, con ella cantando "Mi pollera amarilla", el hit que la hizo llegar a toda la Argentina en los años 90.

"La Bomba" tuvo un perfil jocoso con el público, bromeó muchas veces con que estaba por cumplir 60 años y con que ya necesitaba un asistente personal. En el ida y vuelta con el público confesó que minutos antes tuvo que bajar de un ascensor que había quedado trabado y hasta invitó a subir a las dos funcionarias de la Casa de la Provincia con quienes vivió el momento.

Las veredas de la fiesta tucumana en la Noche de las Casas de la Provincia se llenaron de baile.

El folklore también dijo presente con los shows que brindaron Diego Molina y su banda, además de "La Yunta", un grupo consolidado en el circuito tucumano, que hasta se dio el gusto de invitar al escenario a Sergio "El Gallo" Galleguillo, un referente de la música popular riojana, presente en la noche de la provincia vecina, al igual que otros artistas y público catamarqueños.

La gastronomía tuvo un evento propio y particular en el marco de moda tucumana que se impone cada vez más en el resto del país: los sánguches de milanesa con gaseosa Mirinda de manzana, un ritual que cuenta con cada vez más adeptos y que coincide con la proliferación de locales especiales alrededor de este manjar norteño.

Sergio "El Gallo" Galleguillos, referente del folklore riojano, dijo presente en la fiesta tucumana de la Noche de las Casas de la Provincia.

La misión que se dieron sobre el escenario en esta oportunidad fue la de hacer un sánguche de más de tres metros de largo, mientras explicaban los pormenores de la confección de este plato. A cargo estuvo la cadena de locales Bullanga, que tiene un local a metros del lugar y que se encargó de desasnar al resto de la Argentina en relación de la realización perfecta de esta comida.

Gladys "La Bomba" Tucumana invitó a subir a bailar al escenario en la Noche de las Casas de la Provincia.

En diálogo con BigBang , el secretario de Estado de la Provincia de Tucumán en CABA, Enrique Salvatierra, aseguró que estaban "felices de que realmente haya salido todo bien". "Para mí es la primera vez que lo hago, porque yo no llevo más que siete meses acá. Dicen que fue una noche linda, que fue distinta a otras noches que hicimos", señaló.

"Nosotros tomamos esto como las cuestiones necesarias que tiene que tener la casa, que son dos: la urgente, que es la gente que está con algún tema de salud, pero también está lo necesario, que es la cultura, que es la producción, que es la apertura de Tucumán hacia el mundo, hacia otros lugares del país", explicó Salvatierra en relación a su rol y función.

El secretario de Estado de la Provincia de Tucumán en CABA, Enrique Salvatierra.

Además, en la noche tucumana, hubo sorteos y otros artistas destacados de la noche norteña, como Nahuel Mendiolar, Jesús Cuellar y el dueto Los Juan. A su vez, los principales destinos turísticos de la provincia, como Tafí del Valle y Monteros, tuvieron sus stands regionales para invitar a conocer los lugares que tienen para ofrecer.

"La cultura es identidad, en un momento en el cual estamos viendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestra identidad", reflexionó Salvatierra. "Este tipo de eventos ratifica nuestra cercanía con nuestra gente, con nuestro pasado, con nuestros símbolos. La cultura es una herramienta muy importante para dar esa pelea con altura", concluyó.