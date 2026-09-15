Un cantante de cumbia abrió una parrilla con 14 empleos disponibles: hubo 5 cuadras de cola

Más de mil personas se acercaron a una parrilla de Berazategui que abrirá sus puertas en los próximos días. La masiva convocatoria fue porque el local gastronómico, ubicado al sur del conurbano bonaerense, ofrecía 14 puestos de trabajo.

El espacio está ubicado en Eva Perón y calle 114 y según el aviso que difundieron en las redes sociales de "Los Agüero Resto Bar", estaban en la búsqueda de cocineros, mozos, bacheros, coperos y encargados de salón. Trascendió después que el sueldo promedio es de $800.000. "Estamos buscando hombres y mujeres con ganas de trabajar, crecer y formar parte de este nuevo comienzo", publicaron el viernes en su perfil de Instagram.

En el posteo aclararon que, "debido a la gran cantidad de consultas" que recibieron cuando los vecinos de la zona advirtieron que se abriría un nuevo emprendimiento, las entrevistas serían de manera presencial.

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"Queremos conocerte, saber un poco de vos, tu experiencia y tu disponibilidad. ¿Conocés a alguien que esté buscando trabajo? Etiquetalo y compartí esta publicación. Puede ser la oportunidad que estaba esperando", agregaron en el mismo mensaje.

La convocatoria fue tal que la fila para dejar el currículum se extendió por más de cinco cuadras y permaneció por varias horas. Si bien la cita era a partir de las 10 y estaba previsto que recepcionaran la documentación hasta las 18, continuaron hasta que atendieron a todos los que a esa hora todavía seguían esperando.

El local gastronómico pertenece al cantante de cumbia Marcelo Agüero, exvocalista de la legendaria banda "Los Leales", y a su familia. En declaraciones a C5N, contó que tuvo sensaciones encontradas por la repercusión que tuvo la instalación del restaurante.

"Me entristece mucho por un lado, la convocatoria la hicimos por nuestras redes sociales, no pensé que iba a venir tanta gente, pero por otro, me pone feliz porque si ofrecés trabajo, ahí tenés el resultado: la gente quiere trabajar", expresó.

Parrilla Los Agüero

En ese sentido, el artista remarcó en que el actual "es un momento económico difícil del país por la falta de trabajo" y se incluyó dentro del universo atravesado por la problemática.

"A mí me pasa lo mismo, pero apuesto a generar cosas más allá de mi música, de que la gente pueda tener un puesto de trabajo. Es un momento muy difícil económicamente, nosotros lo sentimos porque somos músicos y la cantidad de shows ha aflojado, por eso buscamos acomodarnos y armar otros emprendimientos como esta parrilla, apostamos a que esto cambie", señaló.

"Los Agüero Resto", que se define como "un nuevo lugar en Zona Sur para comer rico, juntarse y pasarla bien", abrirá al público este jueves después de elegir a su personal entre los cientos de CV que recibieron este lunes.















