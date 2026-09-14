¡A la espera de que Icardi agarre un laburo! El error "casero" de "La China" Suárez en redes

Mientras el futuro futbolístico de Mauro Icardi parece empantanado tras el cierre del mercado de pases en Europa, el delantero todavía cuenta con algunas opciones por estar en calidad de libre. En sus planes está un grande de Italia que se encuentra, en la actualidad, en el primer lugar de la Serie A: la Lazio. Al mismo tiempo, disfruta el parate tras la salida del Galatasaray turco junto a Eugenia "La China" Suárez, quien dejó dos publicaciones que llamaron mucho la atención.

Las versiones acerca de una posible llegada del ex Inter de Milán al equipo que dirige el campeón del mundo en Alemania 2006 Gennaro Gattuso ya fueron confirmados por la prensa italiana, que en las últimas horas hasta aseguraron que las negociaciones se aceleraron, luego de que el argentino se mostrara más propenso a mudarse a Roma, capital italiana y de donde es el equipo al que llegaría.

Si bien la cuestión financiera y salarial todavía es una traba de acuerdo a lo que aclararon desde Sky Sport, también es un hecho que la llegada del rosarino sería un salto de calidad tanto para él, que viene de una liga menor como la turca, como para el club, que incorporaría en calidad de libre a un delantero con mucha trayectoria en la Serie A. La última palabra la tiene en este momento el entrenador, Gattuso.

La publicación original de la China Suárez en la que puso "limonada handmade" y que luego corrijió.

En caso de confirmarse el acuerdo, Icardi se mudará a Roma junto a Suárez y tendrán que adaptar toda su vida familiar a una ciudad nueva, con todo lo que eso implica en temas de organización, escuelas y demás. La actriz, por su parte, no se mostró nerviosa respecto a estos cambios, ni mucho menos. En las últimas horas, una publicación algo fallida en sus redes sociales se viralizó y ella tuvo que bancarse la situación con altura y risas.

Es cierto que el error no fue para nada grave y que, una vez publicado en sus historias de Instagram, ya había poco que hacer al respecto porque borrarlo la hubiera dejado más en evidencia. La imagen en cuestión es de ella en blanco y negro con una jarra de limonada en su mano y no tiene fuera de lo normal, aunque la frase que escribió sí: "Limonada handmade".

La aclaración de la China Suárez: reconoció que era "homemade" y no "handmade".

La traducción exacta de esa frase es "limonada hecha a mano", pero no era el significado que la actriz le quiso dar a la publicación. En ese sentido, en la siguiente historia luego de esa, subió un zoom de la misma foto directamente aplicado a la jarra. La aclaración, en mayúsculas, fue: "Limonada homemade", que en español significa "limonada hecha en casa". El error no fue nada trascendental, pero la forma en la que se sobrepuso la China fue llamativa y curiosa.