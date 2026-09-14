¿Vuelve Oasis? Las fechas confirmadas y el guiño de Noel Gallagher que ilusiona al fandom de la Argentina

Oasis anunció la nueva gira internacional Live '27 que, por el momento, tendrá 39 fechas en países de Europa y Estados Unidos. El tour comenzará el 21 de mayo en la ciudad escocesa de Glasgow y, si bien no hablaron de nuevos destinos, no es la primera vez que suman a Sudamérica tras la confirmación. Además, Argentina es un lugar que Noel Gallagher valora mucho ya que eligió uno de los shows que dieron en el Estadio Monumental en 2025 como el mejor de aquel año.

Lo que es seguro es que para la potencial llegada de la banda emblemática de los años 90 habrá que esperar más de un año, ya que las fecha final que tiene la gira hasta el momento es el 19 de septiembre en el mítico Knebworth Park de Inglaterra, en el cual dieron su recital más importante en 1996. A partir de ahí, es probable que se sumen nuevas fechas como las que en otras oportunidades incorporaron a Sudamérica.

En Glasgow harán cinco fechas, luego irán a Mánchester y realizarán 11 funciones en el Etihad Stadium. A partir de eso abandonarán las Islas Británicas hasta el -por ahora- final y tendrán dos fechas en: Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma. Luego se mudarán de continente y tendrán tres espectáculos en Boston y tres más en Las Vegas. En la vuelta harán dos recitales en Irlanda y cerrarán con los cuatro conciertos de Knebworth.

Los datos que ilusionan

En una entrevista reciente que Noel brindó de forma telefónica ante TalkSport de Gran Bretaña, el cantante reveló que la mejor función de la última gira de Oasis fue "la segunda noche en el Estadio de River Plate", jornada que definió como "uno de los conciertos que ninguno" de los integrantes del grupo "olvidará". "Había que estar allí", sintetizó con una sola frase alrededor del show que dieron el 16 de noviembre de 2025.

Liam Gallagher y su tuit tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026.

El músico hasta tuvo una consideración por ser Argentina quien eliminó a Inglaterra en el último Mundial: "Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio, son gente enviada del cielo. Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires", confirmó quien en 2025 volvió con su banda tras 16 años y un ya lejano 2009.

También vinculado al mundo futbolístico, queda el recuerdo de los posteos de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026, donde además de transmitirle respeto a sus jugadores y de considerar que no existe el derecho divino para ganar la copa del mundo, congratuló a la celeste y blanca: "Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, hacia adelante y de lado", posteó en su cuenta de X (ex Twitter).