Encontraron muerta a una aspirante a gendarme: su pareja confesó el femicidio a través de una carta

Una joven que realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional fue encontrada muerta este domingo en una vivienda de Barreal, en San Juan, con múltiples signos de violencia y heridas provocadas por un objeto punzocortante. Su pareja, también vinculado a la formación de la fuerza y oriundo de Salta, quedó detenido como principal sospechoso, mientras la UFI Delitos Especiales investiga el caso bajo la hipótesis de un femicidio.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, Santa Fe. Había llegado a San Juan para realizar su instrucción e intentar ingresar a Gendarmería Nacional. Al llegar, identificaron a Carlos Gonzalo Rivero, de 25 años, también aspirante a gendarme y, quien mantenía una relación con Camila y se presume que intentó quitarse la vida tras cometer el femicidio.

Cuando los investigadores llegaron al lugar encontraron a la víctima sin vida y constataron lesiones compatibles con golpes y heridas de arma blanca. Los primeros indicios permitieron establecer que se trataba de una muerte violenta y pusieron bajo la lupa a la pareja de la joven.

camila vecchiarello

Según una de las primeras reconstrucciones, habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida, por lo que las autoridades intervinieron para evitar que se provocara lesiones. Otros medios locales señalaron posteriormente que habría intentado quitarse la vida y que recibió asistencia médica.

La escena del crimen aportó una de las principales pistas para reconstruir lo ocurrido. Sobre la mesa del comedor, los peritos encontraron una carta escrita a mano por Riveros. En el texto, el acusado pidió disculpas a su propia familia y a los familiares de Camila por lo que había hecho y también por su intento de suicidio.

Uno de los puntos que los investigadores buscan establecer es la secuencia de hechos ocurrida entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Según los testimonios incorporados hasta el momento, la pareja había regresado al departamento cerca de las 23 del sábado y un vecino manifestó haber escuchado un grito de una mujer alrededor de la 1.30.

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Camila y Rivero habían llegado a Barreal meses atrás para realizar la formación como aspirantes a Gendarmería Nacional. La joven continuaba con sus estudios, mientras que Rivero había sido separado del instituto el 25 de agosto luego de no aprobar las exigencias de la formación. Un parte de Gendarmería atribuyó la baja de este estudiante a "bajo rendimiento académico".

Según testimonios que recogió la prensa sanjuanina de allegados a la pareja, la relación entre Camila y Rivero había sido intensa -se habían conocido en febrero- y se había tornado "conflictiva".

Actualmente, Rivero se encuentra privado de su libertad y alojado en la División Delitos de la Central de Policía, a la espera del avance del proceso legal en su contra.

Camila había integrado la compañía de folclore Compagnia Terre D'Ore de la Familia Molisana. "Tenemos el corazón Terre destrozado, tristeza infinita. Camila Vecchiarello, fuiste y serás nuestra molisanita. Esperamos tengas la paz que mereces. Nuestro más sentido pésame a la familia Vecchiarello", publicaron en las redes. También se leyeron mensajes del Centro Laziale y Comites Rosario.



