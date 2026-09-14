Juana Viale confesó detalles que Mirtha no quiere que se sepan

Hay Mirtha Legrand para rato. La confirmación llegó a través de un parte médico difundido por la cuenta oficial de La Mesaza. El documento, firmado por el director médico Enrique Echagüe, informó: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible".

El sanatorio también agradeció las muestras de cariño recibidas durante los días de internación. "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días", indicó el comunicado fechado el 13 de septiembre de 2026.

Mirtha Legrand

Horas más tarde, la cuenta personal de Mirtha publicó un mensaje firmado por la familia Legrand-Tinayre. "La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk", señaló el texto.

El comunicado familiar destacó especialmente la atención recibida por la conductora: "Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención".

El parte médico del Sanatorio donde estuvo internada la diva

La internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, luego de que Mirtha se ausentara de sus compromisos televisivos durante el fin de semana. En un primer momento, su entorno había hablado de un cuadro gripal, pero luego los médicos precisaron que se trataba de un problema respiratorio de tipo bronquial.

Durante esos días, Juana Viale estuvo al frente de La Noche de Mirtha y llevó tranquilidad a los espectadores. "¿Cómo están en sus casas? Sábado hoy. ¿Por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas", dijo al comenzar el programa.

Comunicado de la familia de la diva de las mesazas

Con el humor y la energía que suele caracterizarla, Juana también describió detalles que detalles que tal vez su abuela no quería que se sepa: " Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es . Es la señora aventura, ya estaría en todos lados. Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito".

La conductora le dedicó un saludo directo a Mirtha: "Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos".

Mirtha Legrand

Antes de dar paso a la mesa, Juana Viale cerró con un mensaje que ahora cobra todavía más fuerza: "Despreocúpense que está bárbara, ¿eh? Ya toma el té, tiene amigas... Va, está haciendo lío en la clínica la abuela". Con el alta médica confirmada, Mirtha Legrand ya está en su casa y comienza una nueva etapa de recuperación, mientras el público espera volver a verla pronto frente a las cámaras.