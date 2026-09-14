No pudo contener la emoción: una atleta se hizo caca encima y se consagró campeona

Joanna Wietrzyk protagonizó una de las escenas más insólitas del deporte en los últimos años. La atleta australiana sufrió una incontinencia intestinal durante una competencia de Hyrox en Beijing, continuó el circuito pese al accidente y terminó consagrándose campeona de la categoría Pro Women.

La prueba combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de fuerza y resistencia funcional y según los videos que se viralizaron en redes sociales, el problema ocurrió antes de que Wietrzyk llegara a la mitad del recorrido, pero la deportista decidió no retirarse y siguió adelante .

Joanna Wietrzyk

Wietrzyk completó la competencia en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos, tiempo que le permitió imponerse entre las 152 participantes. Después de cruzar la meta fue atendida en un centro médico y publicó una fotografía desde una camilla con el mensaje: " Una victoria es una victoria ". Luego eliminó la publicación tras recibir una catarata de críticas.

El video del episodio recorrió redes sociales de China y otros países, y mostró a la atleta atravesando distintas estaciones, entre ellas ejercicios de remo, lanzamientos de balón medicinal y estocadas con saco de arena... La escena puede resultar incómoda, pero también expone hasta dónde puede llevar la presión competitiva a una deportista de elite.

Joanna Wietrzyk

El problema no terminó en el cuerpo de Wietrzyk. Una participante afirmó a EFE: "La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces ". A partir de ese testimonio, otros competidores reclamaron explicaciones y pidieron el reembolso de la inscripción, estimada en unos 150 dólares.

Qué dijo Hyrox sobre el episodio

La organización alemana anunció que revisará sus reglas después de lo ocurrido en Beijing. En su comunicado oficial, sostuvo: "A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad".

Joanna Wietrzyk

Hyrox aseguró además que cuenta con "claros protocolos médicos y de biocontaminación", aunque reconoció que el episodio expuso dificultades para aplicarlos: "Una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron", indicó la empresa.

La compañía también validó los reclamos de los participantes: "Debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando". Al mismo tiempo, rechazaron de cuajo las amenazas que Wietrzyk recibió en redes sociales y anunció que investigará esos mensajes para impedir que sus responsables asistan a futuros eventos.

Joanna Wietrzyk

¿Pero qué es Hyrox? Este deporte nació en 2017 y ya se expandió a recintos deportivos de más de 20 países, su formato exige correr ocho tramos de un kilómetro y alternarlos con ejercicios funcionales. En Beijing, Joanna Wietrzyk demostró que la resistencia puede tener límites bastante desagradables, pero también que una campeona puede cruzar la meta incluso cuando el cuerpo decide jugarle una mala pasada escatológica.