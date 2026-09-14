Un sindicalista le entregó al Papa León XIV un informe crítico de la gestión de Milei previo a su visita a Argentina

A menos de dos meses de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, le entregó al Sumo Pontífice un informe crítico del gobierno de Javier Milei.

El sábado, en el marco de una audiencia privada, luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales, el sindicalista le acercó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica el "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para Su Santidad León XIV".

El "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para Su Santidad León XIV" se inicia con un reproche a "una práctica que se ha hecho hábito" desde que comenzó la gestión de Milei: "El odio, el insulto, el menosprecio, la descalificación".

Afirma que "la criminalización de la protesta en la Argentina libertaria funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita" y precisa que "el viraje normativo se cristaliza de manera drástica en la sustitución de la Resolución 210/2011 por la Resolución 943/2023, conocida como 'Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público' o 'Protocolo Antipiquete'".

Gramajo, de la UTEP, junto al papa Francisco en 2024

La organización cita un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que puntualiza que, "entre diciembre de 2023 y de 2025, se registraron 139 movilizaciones, de las cuales se reprimieron 51 (37%)". Añade que "en estas movilizaciones se registraron un total de 2.585 personas heridas asistidas".

El texto también pone el foco en la pobreza. Si bien señala que "según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2025, última medición oficial disponible, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%", agrega que "al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales".

Entre otros puntos, en el texto (de 72 páginas) entregado al Sumo Pontífice se puntualiza que, "según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina [Ciccra] durante el primer semestre de 2026 el consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% interanual, alcanzando el nivel más bajo de la serie histórica para un primer semestre".

La situación que grafica la UTEP en su documento incluye una mención al área de discapacidad, al señalar que en ese punto, "el ajuste cruza la frontera de la crueldad" y que las auditorías sobre las pensiones "alcanzaron a más de un millón de prestaciones que, bajo la excusa administrativa, se vieron demoradas o interrumpidas".

La descripción que Gramajo llevó al Papa es crítica también en cuanto a endeudamiento familiar. Es "una de las principales estrategias de supervivencia de las familias argentinas", se indica, y se resalta, en base a datos del Banco Central, que "casi siete millones de personas están en situación de mora".















