Cierres, despidos y hasta burlas de Karen Reichardt: la crisis en la industria del calzado por el fenómeno "Temu"

Sin motivos para festejar. Los trabajadores de la industria del calzado vivieron un agridulce domingo en su día. Mientras que el INDEC reconoció que la fabricación del calzado marcó un retroceso interanual del 26,5% en julio, desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) revelaron que perdieron 9.000 puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei.

💣En el medio, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt celebró la inflación de 1,7% y rescató que los precios de la ropa y el calzado habían bajado por segundo mes consecutivo. Un industricidio que se festeja.

"¿Te acordás cuando nos decían que en la Argentina era imposible bajar la inflación? ¿Sabés cuánto dio la de agosto? ¡1,7%! ¡La más baja en 14 meses! Y es más, la ropa y el calzado bajaron por segundo mes consecutivo. Mientras algunos extrañan la maquinita, nosotros defendemos el equilibrio fiscal. En Argentina la libertad avanza y la inflación retrocede", se jactó Reichardt en un video que subió el último jueves a sus redes sociales.

Sólo tres días después, el 13 de septiembre llegaría el Día del Trabajador del Calzado con una consigna muy marcada y dura que dejó el secretario adjunto nacional de UTICRA, Horacio Jerez: "No hay nada que festejar". En declaraciones a Mundo Gremial, el sindicalista reveló que desde diciembre de 2023 más "de 9.000 compañeros se quedaron sin trabajo". "Todo esto se produce por la caída del salario y por la apertura indiscriminada de las importaciones, que generaron un combo que volvió prácticamente insostenible la situación de nuestra actividad", explicó.

En la gestión Milei, más de nueve mil compañeros se quedaron sin trabajo"

Entonces, ¿vale la pena celebrar que los precios de ese rubro bajan? La historia de las importaciones en la Argentina lleva cientos de años. Mientras Estados Unidos y otros países del primer mundo tienen medidas proteccionistas, en los países periféricos se impulsa el libre mercado con un fin: colocar mercaderías extranjeras en cada país y que eso complique la competitividad de las industrias nacionales, para que luego colapsen y cierren.

Horacio Jerez es secretario adjunto nacional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina.

"En nuestra actividad existen principalmente pymes, a las que les suben los impuestos, los costos de salud y los servicios. En esas condiciones no pueden competir con los productos que llegan desde Indonesia, Pakistán, Bangladesh o China. La realidad es muy dura y muy cruel", graficó el gremialista. "La pauta que fija el Gobierno es a la baja, mientras todos los meses suben los servicios y los impuestos. Para los trabajadores del calzado y de todos los sectores industriales ya es muy complicado llegar a fin de mes", añadió.

En ese sentido, el sector que de acuerdo al INDEC tuvo una contracción interanual fuertísima que explica la pérdida de puestos de trabajo, confirmó que prepara una fuerte movilización para el 22 de octubre. La Marcha Nacional del Calzado fue convocada el último viernes durante un corte de calles que hicieron los referentes en la localidad matancera de Lomas del Mirador. Los cierres de fábricas, como la de las plantas de Dass en Coronel Suárez y Eldorado, están a la orden del día y no aguanta más burlas como las que hizo la diputada libertaria.

La movilización del último viernes en Lomas del Mirador del sector del Calzado ante la crisis que generó la apertura de importaciones.

"No vemos una alternativa ni una salida dentro de esta política económica perversa del Gobierno. Todos los días hay una fábrica o una empresa que cierra y eso provoca que numerosas familias tengan problemas para sobrevivir a esta malaria que atraviesa todo el país", reveló Jerez. "Nosotros venimos proponiendo desde hace más de un año una movilización conjunta con la cámara y con otros gremios. La semana que viene tendremos una reunión con la cámara. Por supuesto que estamos a favor y vamos a trabajar para que salga bien", aclaró en relación a la medida.

"Que se repita una movilización de esas características puede ser una posibilidad muy fuerte. Vamos a trabajar para que ocurra y para que la gente pueda mantener su empleo, porque hoy no vemos una solución ni una salida rápida para la problemática que atraviesan los trabajadores", consideró Jerez. "A los trabajadores del calzado, en su día, les digo que tengamos fuerza, fe y esperanza para luchar, recuperar nuestros derechos y volver a tener un Gobierno que se dedique a crear trabajo. El verdadero Gobierno es el que da trabajo", lanzó.