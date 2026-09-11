Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

El intendente Leo Nardini encabezó la primera demostración de drones destinados a acciones de monitoreo de seguridad en el distrito, acompañado por el diputado nacional Luis Vivona, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, y un equipo de técnicos de la empresa DJI.

Esta iniciativa se enmarca en una política sostenida de inversión, modernización e incorporación de tecnología.

Equipados con tecnología de última generación, los drones se utilizarán para vigilancia aérea y prevención del delito, ampliando las herramientas disponibles dentro del Plan Integral de Seguridad. Esta iniciativa se enmarca en una política sostenida de inversión, modernización e incorporación de tecnología, con recursos municipales que se transforman en inversión para cuidar a las familias malvinenses.

Poseen autonomía de vuelo que los convierte en un complemento estratégico para el sistema de monitoreo urbano.

Los drones alcanzan una velocidad de 45 km/h, cuentan con sistemas de inteligencia artificial, cámaras con visión térmica, panorámica y zoom, y pueden operar en condiciones de viento y lluvia. Además, poseen autonomía de vuelo que los convierte en un complemento estratégico para el sistema de monitoreo urbano.

Los drones se utilizarán para vigilancia aérea y prevención del delito.

La implementación de drones se articulará con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y las fuerzas de patrulla presentes en el distrito, ampliando la capacidad de observación y acompañando las tareas de prevención que se realizan diariamente en distintos puntos de Malvinas Argentinas.

Es un servicio complementario que trabajará junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional"

El intendente Nardini destacó: "Incorporamos tecnología para prevenir el delito y abordar un tema que nos preocupa a todos, a mí como intendente y también como vecino. Es un servicio complementario que trabajará junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional ante diferentes hechos que puedan suceder".

La implementación de drones se articulará con el Centro de Operaciones y Monitoreo.

El Municipio de Malvinas Argentinas continúa reafirmando la decisión política de invertir recursos municipales en políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito. "Seguimos invirtiendo no solamente para brindar más herramientas, llevar más tecnología y modernizar el Estado, sino también para ampliar complementos que nos permitan ofrecer más y mejor servicio, y así más seguridad para nuestros vecinos", concluyó Nardini.