Una barcaza embistió un velero y murieron dos niñas argentinas: una de las víctimas es Mila, nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena

El horror navegó en la Bahía de Biscayne. Dos nenas argentinas murieron y otras tres personas resultaron gravemente heridas después de que una barcaza arrollara un velero con seis tripulantes a bordo, todas mujeres y niñas, que participaban de una colonia de vacaciones. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve el momento exacto del impacto: el bote de gran porte no se detiene, no desvía su curso, no parece verlas. Las embiste de lleno. Las chicas salen volando al agua. El accidente ocurrió el lunes cerca de las 11 de la mañana, frente a la isla Hibiscus, en la ciudad de Miami.

Las víctimas participaban de una clase de navegación cuando el velero fue impactado

En el velero viajaban una mujer de 19 años y cinco menores: una niña de 7 años, otra de 8, una de 11, una de 12 y una adolescente de 13. La barcaza, un barco de recolección de basura marítima, las impactó sin frenar. "Era un barco grande de basura, y el velero estaba adelante. El barco no estaba prestando atención, chocó de lleno y todos salieron volando", relató Enzo Piffaretti, un niño de 9 años que presenció todo desde la orilla. "Fue súper triste y muy aterrador", agregó.

La Guardia Costera de Estados Unidos y los equipos de rescate desplegaron un operativo de emergencia. "Por la rápida acción de los equipos, todas las personas fueron localizadas y retiradas del agua", informó el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. A pesar de los esfuerzos, dos de las nenas -de 7 y 13 años- murieron producto de las heridas. Otras dos niñas, de 8 y 11 años, fueron trasladadas al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde permanecen internadas en estado crítico.

Tragedia en Miami Beach

La joven de 19 años y otra niña de 12 fueron atendidas en el lugar y están fuera de peligro. El grupo formaba parte de un campamento de verano organizado por la Miami Youth Sailing Foundation, una organización dedicada a la enseñanza de navegación a niños y adolescentes. El accidente ocurrió durante la primera semana del programa. Tras el hecho, los organizadores evacuaron a todos los participantes y suspendieron las actividades. La noticia golpeó con fuerza a toda la comunidad náutica de Miami.

Las víctimas participaban de una clase de navegación cuando el velero fue impactado

Las autoridades aún no revelaron las identidades de las víctimas, pero confirmaron que una de las nenas fallecidas tenía nacionalidad argentina. Fue Georgina Barbarossa al aire en Telefe quien confirmó que una de las víctimas era Mila Yankelevich Reca, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Mila Yankelevich entre las víctimas fatales

La conmoción es total. "Nuestros corazones están con las familias de quienes perdieron la vida y con todos los afectados por esta tragedia", expresó el comandante Frank Florio, jefe del sector Miami de la Guardia Costera. "Incidentes como este dejan una marca imborrable en nuestra comunidad marítima y refuerzan la importancia de aprender de cada pérdida".

La Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del impacto. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo por el cual la barcaza no frenó o desvió su curso. Las imágenes, estremecedoras, muestran un acto que parece inevitable solo por negligencia. El Miami Yacht Club, sede de la fundación de vela, confirmó que el accidente involucró a participantes de su programa.

Mila era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca

Además, aseguró que colabora con las autoridades. "Fue un día muy difícil para todos los involucrados. La mayoría de nosotros tenemos hijos, así que es muy duro", dijo el teniente Pete Sanchez, del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami. Mientras la investigación continúa, el dolor se instala en el corazón de dos familias argentinas que confiaron sus hijas a una aventura en el mar y recibieron de regreso lo impensado: la muerte en una lancha de verano. ¿Cómo fue posible que nadie las viera?