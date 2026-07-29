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Otra vez sopa

Una influencer brasileña en Chile denunció a un instructor de ski argentino: afirmó que la llamó "macaco" y la mandó a su país

Ocurrió el lunes en el centro de ski de Valle Nevado, a 64 kilómetros de Santiago.

29 Julio de 2026 17:29
El instructor de ski argentino de Valle Nevado durante el cruce en el que fue acusado de racismo por la influencer brasileña Ana Carolina Cruz.
El instructor de ski argentino de Valle Nevado durante el cruce en el que fue acusado de racismo por la influencer brasileña Ana Carolina Cruz.

Un nuevo hecho de discriminación racista protagonizado por un argentino es noticia en todo el mundo, luego de que un instructor del centro de ski chileno de Valle Nevado llamara "macacos" a dos personas de nacionalidad brasileña luego de un altercado que quedó registrado y fue difundido por una de las víctimas, la influencer Ana Carolina Cruz, una especialista en viajes y turismo que cuenta con más de 18 mil seguidores. La empresa despidió al trabajador argentino y se disculpó a través de un comunicado.

"En mis ocho años en Chile, nunca imaginé pasar por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó 'macaco' y me mandó a volver a Brasil", escribió la influencer en la publicación que subió con videos que demuestran la agresión racista que sufrió el último lunes. En la misma, la joven se mostró completamente dolida y hasta temblando por lo que le había acontecido y pidió que la ayuden a denunciar el hecho. "Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia", sostuvo Cruz. "Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir", continuó.

La mujer explicó que todo comenzó con un entredicho que el instructor tuvo con su acompañante, quien sufrió que le dijeran que se vuelva a su país si no sabía esquiar. "¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no vuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa, hermano!", se oyó al acompañante recriminarle en el video que subió la influencer, en el cual no se logra terminar de ver el rostro del argentino racista. "¿Macaco? ¿Quién es macaco, huevón? ¿Así que somos macacos?", respondió el acompañante a las agresiones verbales, y apoyado por Cruz.

Las disculpas del centro de ski Valle Nevado no se hicieron esperar y llegaron con la confirmación de la suspensión indefinida del instructor argentino. "Como empresa, lamentamos profundamente la situación ocurrida y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas", sostuvieron en una publicación en redes sociales, en la que rechazaron "de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia, por ser incompatible" con los valores y el respeto que merecen todas las personas que visitan y trabajan en el lugar.

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El centro de ski de Valle Nevado anunció la suspensión indefinida del intrucctor argentino acusado de racismo.
El centro de ski de Valle Nevado anunció la suspensión indefinida del intrucctor argentino acusado de racismo.

"Hemos iniciado una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", aclararon desde la empresa, mientras que le ofrecieron a Cruz acompañarla y escuchar su testimonio completo para tratar el caso con "el respeto y la seriedad que merece".

La situación escaló a nivel nacional, ya que hasta la subsecretaría de Turismo de Chile tuvo que pronunciarse para condenar "cualquier acto de xenofobia o discriminación en los destinos y servicios turísticos" que ofrecen en el país trasandino. "Chile es un destino abierto al mundo, y el turismo que queremos promover se construye sobre el respeto, la hospitalidad y la valoración de la diversidad", indicaron.

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