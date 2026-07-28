Francesca Icardi habló en LAM e hizo un desesperado pedido a Mauro Icardi

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez el foco estuvo puesto en el violento robo que sufrió la empresaria en su casa de Italia. Luego de que se pusiera en duda la existencia de una denuncia formal por el hecho, la conductora decidió publicar un documento oficial y las imágenes de las cámaras de seguridad para demostrar que la presentación sí fue realizada ante la Justicia italiana.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que Mauro Icardi se había presentado en distintas comisarías italianas y que allí le habían confirmado que no existían denuncias vinculadas al robo ocurrido en la casa del Lago di Como.

Gustavo Méndez aseguró que Mauro Icardi se había presentado en distintas comisarías italianas

Lejos de dejar pasar esas versiones, la Bad Bitch reaccionó desde sus redes sociales y compartió un documento oficial con un mensaje contundente: "Una de las denuncias realizadas por mi mamá", en referencia a la presentación que realizó Nora Colosimo tras el violento episodio ocurrido en la vivienda familiar.

El documento difundido corresponde a la Stazione di Galliate de los Carabinieri de Italia y detalla una denuncia por furto in abitazione (robo en vivienda), además de describir las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Wanda Nara difundió la denuncia por el robo ocurrido en la casa del Lago di Como

De esa manera, la mediática respondió a quienes sostenían que nunca se había radicado una denuncia. Pero no se quedó ahí: para reforzar su versión, también publicó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la propiedad , donde se observa a los delincuentes dentro de la vivienda.

Junto a uno de los videos, la conductora reveló el dramático contexto en el que ocurrió el episodio y escribió: "22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa".

El mensaje dejó al descubierto que los ladrones se desplazaban por el interior de la vivienda mientras los chicos permanecían completamente ajenos al peligro que estaban viviendo.

Minutos después, la empresaria compartió nuevas imágenes de los delincuentes y aprovechó para lanzar una durísima acusación contra Icardi, en medio del conflicto judicial que mantienen por sus hijas: "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver ", disparó.

Como si eso fuera poco, el conflicto tomó aún más repercusión luego de que Pepe Ochoa revelara la conversación que mantuvo con Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi. "Quería preguntarle a Wanda qué siente, me atendió la hija más grande, Francesca, me contó que no están bien . Le pregunté si tiene ganas de volver a la Argentina y me dijo que sí", relató el panelista.