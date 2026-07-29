¿Paz con las sobrinas y distancia con Wanda? El gesto de Zaira Nara desde Ibiza que alimenta el misterio familiar

El clan Nara vuelve a estar en el centro de la escena. En medio de los crecientes rumores sobre un distanciamiento entre Wanda y Zaira, un inesperado gesto de la modelo desde Ibiza llamó la atención de sus seguidores y sumó un nuevo capítulo a una historia que todavía no tiene explicaciones públicas. Todo comenzó cuando Wanda Nara publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram que disparó todo tipo de especulaciones. "Pensé que eras de mi team", escribió la empresaria junto a un emoji de un corazón roto. La frase abrió la puerta a múltiples interpretaciones. En un primer momento se especuló con que el destinatario podía ser alguien de su círculo íntimo, como Martín Migueles, Kennys Palacios o incluso su madre, Nora Colosimo. Sin embargo, con el correr de las horas, las miradas se posaron sobre Zaira Nara.

El gesto de Zaira Nara desde Ibiza que alimenta el misterio familiar

El rumor tomó aún más fuerza cuando los usuarios detectaron que la modelo había dejado de seguir a Wanda desde su cuenta personal de Instagram, aunque continuó haciéndolo desde sus perfiles comerciales. La situación llamó la atención porque, según revelaron en el programa Puro Show, nunca antes las hermanas habían llegado a ese punto, pese a haber atravesado otras diferencias. "Cuántas veces se bancaron y se distanciaron, pero nunca se dejaron de seguir. Wanda sube el posteo, y Zaira la deja de seguir. Intentamos hablar con gente del entorno pero es imposible", sostuvo Matías Vázquez.

El conductor fue todavía más allá al deslizar que el conflicto sería mucho más profundo de lo que trascendió hasta el momento. "¿Sabés qué siento? Yo siento que hay un tema muy grave de fondo, que se va a saber, muy delicado. Porque para que las dos hermanas hoy estén distanciadas en las redes sociales, es porque alguien falló fuerte en esa relación", afirmó. Mientras las versiones de una supuesta traición, reclamos familiares e incluso una posible estrategia publicitaria para promocionar un aire acondicionado circulaban en redes sociales, Zaira eligió el silencio.

Sin hacer ninguna referencia a la polémica, publicó una historia desde Ibiza que muchos interpretaron como un mensaje indirecto. "Primo extraña prima", escribió junto a una captura de una videollamada en la que aparecían ella, su hijo Viggo e Isabella Icardi. La imagen dejó en evidencia que, al menos con sus sobrinas, el vínculo continúa siendo cercano, a pesar del difícil momento que atraviesa la familia. Por ahora, Zaira también evita pronunciarse sobre el conflicto judicial entre Wanda y Mauro Icardi, que mantiene a las hijas de la expareja varadas en Italia.

Zaira dejó de seguir a su hermana Wanda en Instagram

La empresaria denunció que el futbolista se niega a firmar la documentación necesaria para emitir nuevos pasaportes luego de que los originales fueran robados durante el violento asalto que sufrió su casa de Milán el día de la final del Mundial 2026. "Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino", escribió Wanda en sus redes sociales tras una audiencia judicial.

Icardi, por su parte, rechazó esa versión y también utilizó sus redes para responder. "La jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación", sostuvo. El conflicto se agravó aún más cuando Wanda publicó imágenes de las cámaras de seguridad de su casa para mostrar cómo fue el robo sufrido mientras sus hijos estaban mirando la final del Mundial. "22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa", relató.

El engimático mensaje de Wanda que disparó las teorías

Luego lanzó una durísima acusación contra su exmarido. "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver", escribió. En medio de semejante escenario, el silencio de Zaira y su publicación junto a Isabella fueron suficientes para volver a encender las especulaciones. Por ahora, ninguna de las hermanas confirmó el supuesto distanciamiento ni explicó qué ocurrió entre ellas. ¿Se trata de una pelea pasajera o de la mayor crisis entre las hermanas Nara?