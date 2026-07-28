La Justicia respaldó a Wanda y pidió que Icardi firme para que sus hijas puedan salir de Italia: el posteo de la venganza

La Justicia respaldó el reclamo de Wanda Nara para que su ex pareja Mauro Icardi firme los nuevos pasaportes de sus hijas Francesca e Isabella, quienes están sin poder salir de Italia, a días de haber sufrido un robo en la mansión de Galliate, mientras ellas y sus hermanos estaban presentes en el lugar junto a su abuela.

El fallo obligó al delantero a actuar y en caso de no hacerlo lo multará con 200 millones de pesos. La empresaria aprovechó el respaldo legal y dejó un duro posteo contra el futbolista sin club, a quien envió a trabajar. El fallo del Juzgado de Familia de turno que subió la periodista Naiara Vecchio a sus redes sociales dictaminó intimar "al señor Icardi para que, con carácter urgente y dentro de las 24 horas, complete y suscriba" los nuevos pasaportes de sus hijas y que Wanda, a su vez, confirme esta acción en un plazo también de un día, tras haber recibido el aval de su ex.

El dictamen con el cual exigieron a Mauro Icardi a que firme los pasaportes de sus hijas y lo amenazaron con una multa de 200 millones de pesos.

"Todo ello bajo apercibimiento de imponer una multa" de 200 millones de pesos "a la parte incumplidora y a favor de la contraria, y de evaluar dictado de medidas más severas", aclararon en el documento legal que pone fin a una disputa que se extendió muchos días tras el robo de los pasaportes de las menores, que imposibilitó su salida del país..

Envalentonada por el aval legal, Wanda dejó una dura historia contra el progenitor de sus dos hijas mujeres, con quien mantiene un fuerte cruce desde que se separaron y que él comenzó a tener una relación con la actriz Eugenia "La China" Suárez, la misma mujer con la que le había sido infiel antes de que la crisis entre ambos madure y se transforme en la actual guerra que llevan adelante.

La durísima historia de Wanda Nara contra Mauro Icardi luego de que la Justicia respaldara su pedido de que firme los pasaportes de sus hijas.

"¿Le avisan al padrazo de los nenes que firme los documentos de sus propios hijos? Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", reclamó Wanda en la primera parte de la historia que compartió en su Instagram.

"Rey, tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar? Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos", pidió al finalizar el posteo Nara, quien acompañó el mensaje con el emoji de un beso.