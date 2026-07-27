Furia explotó contra un reality español: "Son unas ratas, páguenme lo que me deben"

Los ex participantes de Gran Hermano Cristian U y Juliana "Furia" Scaglione se fueron del reality español La Casa de los Gemelos entre críticas por la organización y la falta de pagos y le pidieron a la comunidad que vayan a repudiar a los organizadores del programa, los españoles Carlos y Daniel Ramos, también conocidos por la cuenta Zona Gemelos. La pelada más famosa de GH hasta reveló que había consumo de drogas dentro del lugar.

"Hicieron el reality con dos pesos", aseguró Furia en un video que subió a sus redes sociales, donde reveló que los organizadores "alquilaron una casa" y "pusieron cuatro papeles celofán que digan 'La Casa de los Gemelos'" para sustentar su programa, el cual ya tuvo polémicas la semana pasada cuando Walter "Alfa" Santiago protestó por un cachet que no le querían pagar.

"Cada quince minutos quieren hablar de mí", reveló Scaglione. "'Hola, queremos hablar de Furia. Furia pensó que iba a venir porque esto estaba pagado'. Flaco, sos un rata. Si tuvieras la guita, pagame lo que debés", acusó, antes de pedir la ayuda de su comunidad: "Chicos, vayan y háganlos mierda. Porque posta. Son ratas. No tienen para pagar lo que deben. Y tienen miedo. No saben lo que es jugar con las redes sociales".

En el video de Scaglione, también se oyó la voz de Cristian U desde atrás, quien aportó al reclamo de su compañera. "¡Aguante los que cobramos 80 dólares por semana, manga de gatos!", soltó sin muchas vueltas. "Un miedo tienen. Están así todo el tiempo: 'hola, tengo que hablar de Furia'. Él y el hermanito", continuó Scaglione, entre risas.

Furia abandonó La Casa de los Gemelos días atrás de las declaraciones en las que sugirió que haría una demanda.

Durante una entrevista que brindó este lunes a Gastón Trezeguet en el streaming Se Picó, Furia indicó que no se arrepentía de haber firmado un contrato antes porque los organizadores "quedaron recontra expuestos" para que ella pueda hacer una demanda. "No es mi intención, pero la verdad es que hay xenofobia en el medio. Estamos en un país que no es nuestro, o sea, tenemos todas las de ganar y encima está todo grabado", afirmó.

En el reality español todavía están tres "influencers" argentinas, además de "Alfa". Se trata de "La Cuerpo", Anto Pane y Milky Dolly. La primera es una activista trans reconocida por sus publicaciones en redes, la segunda es conocida por andar a los besos y en paños menores durante los festejos del campeonato de Qatar 2022 y la tercera por besar personas en situación de calle.