Paro nacional docente contra Milei: se endurece el conflicto por el ajuste educativo y deja sin clases el regreso a las aulas

El regreso a las aulas tras el receso invernal estará atravesado por un fuerte conflicto con el Gobierno de Javier Milei. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, una medida que afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas de todo el país y que se convertirá en una nueva demostración del creciente malestar por el ajuste sobre el sistema educativo.

Paro docente en CABA

La huelga coincidirá con la vuelta a clases en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, además de realizarse el mismo día en que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para reclamar mejoras salariales y denunciar el vaciamiento de organismos públicos. Desde CTERA atribuyeron la decisión a la "permanente negativa" del Gobierno nacional a convocar la Paritaria Nacional Docente, el ámbito previsto por la legislación para discutir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

En un duro comunicado, la organización denunció que "mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación". El conflicto se profundizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol y tiene como uno de sus principales ejes el congelamiento del salario mínimo docente, que permanece en 500 mil pesos desde hace un año por la falta de convocatoria oficial a una negociación nacional.

El paro fue aprobado por el Congreso Nacional de CTERA, encabezado por Sonia Alesso y Roberto Baradel, como respuesta a lo que el gremio definió como "el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional". Bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación", la medida de fuerza implicará la suspensión de clases en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas, mientras que en algunos establecimientos privados podría haber actividad normal, aunque los sindicatos anticipan una elevada adhesión.

Entre los principales reclamos figuran la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de los fondos nacionales destinados a educación, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa. Los docentes también reclaman mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, al tiempo que expresaron su rechazo a una eventual reforma previsional.

Paro docente para el 3 de agosto

En la provincia de Buenos Aires, el paro contará además con la adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, que ya había anunciado una huelga para la misma fecha. Mientras CTERA avanzará con un paro de 24 horas, los gremios docentes nucleados en la CGT optaron por una estrategia diferente.

La Secretaría de Políticas Educativas, encabezada por Sergio Romero (UDA), lanzará un plan de lucha durante todo agosto que incluirá trabajo a reglamento, clases informativas para alumnos sobre la situación del sistema educativo, "semaforazos", volanteadas y una movilización frente al Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

Paro docente

La decisión de la CGT de evitar una huelga responde al escenario judicial abierto tras la declaración de la educación como servicio esencial. Aunque la aplicación de esa normativa fue suspendida cautelarmente por la Justicia laboral, la apelación presentada por el Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el alcance de las restricciones al derecho de huelga y las eventuales sanciones para quienes incumplan los porcentajes mínimos de prestación.