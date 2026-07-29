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Congreso en modo vacaciones: más de 25 proyectos para aliviar las deudas de las familias ante el aumento de la mora están frenados

La mora en los pagos de los hogares llegó al 12,8%, según el Banco Central, y trepa al 15% si se incluyen créditos no bancarios.

29 Julio de 2026 14:48
Hay más de 25 proyectos frenados para aliviar las deudas de las familias ante el aumento de la mora
Hay más de 25 proyectos frenados para aliviar las deudas de las familias ante el aumento de la mora

El crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas ya tiene su correlato en el Congreso, donde se acumulan más de 25 proyectos de ley impulsados por distintos bloques de la oposición para aliviar la carga de quienes enfrentan dificultades para pagar sus deudas.

Marcha del CGT en el Congreso
Más de 25 proyectos para aliviar las deudas de las familias ante el aumento de la mora están frenados

El debate tomó impulso luego de que el Banco Central informara que la mora en el pago de obligaciones de los hogares alcanzó el 12,8% en mayo, un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado. La situación también afecta a las billeteras virtuales y otras entidades no bancarias. De acuerdo con un informe de la consultora EcoGo, al incorporar los créditos fintech y de proveedores no financieros, la mora consolidada asciende al 15%.

Las iniciativas fueron presentadas por legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, además de la diputada Marcela Pagano. Aunque el PRO no presentó proyectos, la Fundación Pensar advirtió en un informe que el endeudamiento de los hogares alcanzó su nivel más alto en dos décadas y que las tarjetas de crédito y los préstamos personales son utilizados cada vez más para financiar gastos cotidianos.

Deudas con tarjeta de crédito
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Entre las propuestas figuran planes de facilidades de pago, condonaciones parciales de intereses punitorios, períodos de gracia, mediaciones obligatorias para deudores de buena fe y mecanismos para que los usuarios puedan fijar límites de gasto inferiores a los autorizados por las entidades financieras. 

Uno de los proyectos, presentado por la diputada salteña Yolanda Vega, propone declarar la emergencia financiera por un año y limitar las tasas de interés que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades de crédito destinadas al consumo. 

Pese al creciente interés legislativo, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados aún no emitió dictámenes sobre el tema. Desde la oposición anticiparon que volverán a insistir con el tratamiento de estas iniciativas en las próximas sesiones.

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