Una línea de colectivos tucumana rompió los esquemas y se llevó cuatro premios Eikon de oro por su comunicación

La gran sorpresa de los Eikon 2025, que premian las campañas de comunicación institucional y empresarial desde hace 28 años, la dio la pyme tucumana El Limón S.R.L., que gestiona la línea 130 de colectivos de la capital provincial. Con cuatro estatuillas de oro, se llevó un gran reconocimiento entre otros monstruos del mundo corporativo como Kimberley Clark y Coca Cola. En el evento, realizado el martes 11 de noviembre en el Hotel Intercontinental porteño, reconocieron a Nelson Castro como el comunicador del año.

Los galardones fueron por las misiones sociales de la empresa y contaron con el respaldo de la consultora Gabriela Gatica Ruiz & Asociados, que la comunicadora homónima lleva adelante. Su asesoramiento fue vital en el logro, ya que cuenta con mucha experiencia en estos premios. Ella ya había ganado cuatro de oro en su carrera, uno de ellos como periodista del año por la investigación de la mafia de los medicamentos que dejó preso a Juan José Zanola, quien fuera secretario general de la Asociación Bancaria.

"Gracias al empresario tucumano Julio Haro por confiar en mis estrategias para visibilizar su trabajo con la sociedad y llevarlo al éxito. Una noche de premios que disfrutamos en familia y que demostró que en el transporte público de Tucumán también se pueden hacer las cosas bien", escribió la periodista especializada en gestión de crisis.

Haro es el dueño de El Limón S.R.L., y si bien no reniega de eso, prefiere llamarse trabajador. "Así me defino cuando cada día me levanto a las 6 de la mañana a ponerle garra día a día. La palabra empresario quedó muy relegada en el transporte público. Sostener a los 180 choferes, que a su vez son familias, se convirtió desde hace años en mi responsabilidad, como demostramos en la pandemia, donde nadie quedó despedido", escribió en sus redes sociales.

Julio Haro de El Limón S.R.L. y su familia recibiendo uno de los cuatro premios Eikon con los que conmemoraron a su empresa.

Tanto Gatica Ruiz como Haro se acordaron del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y lo mencionaron a la hora de las dedicatorias de la celebración. "Siempre está atento en acompañar a los ciudadanos y a los trabajadores", remarcó Haro, quien hizo especial énfasis en los funcionarios que lo acompañaron a la entrega, como Valeria Neme, la enviada del director de la Casa de la provincia de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra.

"En términos estratégicos Tucumán está un paso adelante que el resto del NOA y eso es exclusivamente por la gestión de Jaldo", remarcó Gatica Ruiz ante BigBang . "El apoyo que ofrece a cada uno de los tucumanos que necesita de la gestión provincial es indiscutible y, en este caso, evidente, ya que el respaldo que se obtuvo de la provincia para poder conseguir estos reconocimientos fue fundamental", agregó.

Nelson Castro y Gabriela Gatica Ruiz en los premios Eikon.

Una de las categorías en las cuales la empresa tucumana se llevó premios fue la de "Publicaciones Institucionales - Brand Film", gracias al cortometraje "Escalón UPA: Un escalón, lo cambia todo", donde se destaca la iniciativa de inclusión social de que llevaron adelante para visibilizar la problemática de la accesibilidad en el transporte público y promover una movilidad "más humana y digna para todos" con las unidades plegables de acceso con las que cuentan la línea 130 y 118.

"Subirse a un colectivo puede ser una acción automática para muchos, pero para miles de personas en San Miguel de Tucumán, representa un desafío diario lleno de obstáculos. Veredas rotas, cordones altos, rampas inexistentes y la falta de educación vial que obliga al transporte público a detenerse en doble fila, lejos del cordón. Estos malabares convierten el acto de subir al colectivo en una odisea", explicaron en la campaña.

La periodista Gabriela Gatica Ruiz.

También se llevaron el Eikon de oro por la categoría de Marketing Social por el programa "Valores Colectivos: 'Una pequeña empresa con un gran corazón'", con la que invitaron a sus pasajeros a reflexionar sobre valores y a construir una sociedad más empática y respetuosa "en un mundo cada vez más conectado".

La campaña "Solidaridad en Movimiento" fue la que logró el Eikon de oro en la terna de Sustentabilidad Social. La idea surgió para promover "la convivencia ciudadana, el respeto a la diversidad y la construcción de comunidad a través de acciones concretas que transforman el viaje diario en una experiencia de crecimiento y conexión", donde "cada unidad de transporte se convierte en un vehículo de transformación, donde la empatía y el respeto pueden florecer".

La pyme tucumana también se llevó la categoría de Sustentabilidad de Diversidad, Inclusión y Género, también gracias al programa Escalón UPA: "El Escalón de la Inclusión", con el que acercaron "los colectivos de transporte público a las personas con diferente discapacidad física" a través de "un escalón extra a las unidades", que "genera un impacto positivo de accesibilidad e inclusión en adultos mayores, personas con discapacidad, baja estatura, niños, embarazadas, y usuarios en general".