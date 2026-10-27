Violento choque en Parque Patricios: un camión de bomberos impactó contra un colectivo y dejó 10 heridos

Un violento choque se registró este martes por la mañana en el barrio porteño de Parque Patricios, donde un camión de bomberos chocó contra un colectivo de la línea 28 y un automóvil particular. Como consecuencia del impacto, diez personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad.

El siniestro ocurrió entre las calles Pichincha y Pasco, cuando la autobomba se dirigía a combatir un incendio en un edificio de Almagro. Durante el recorrido, el vehículo de emergencias colisionó con el transporte público, arrastró a un auto particular y terminó impactando contra el paredón de la ex cárcel de Caseros.

Violento accidente de tránsito en Parque Patricios

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), entre los heridos se encuentran cinco hombres y cinco mujeres. De ese total, seis viajaban en el camión de bomberos, tres eran pasajeros del colectivo y uno ocupaba el automóvil involucrado.

Ante la magnitud del accidente, se desplegó un importante operativo sanitario con 18 móviles del SAME, bajo la supervisión de su titular, Alberto Crescenti. Además, participaron efectivos de los grupos especiales de rescate GER Caballito y GER Saavedra, personal de la Estación Barracas y una unidad médica.

Se mantiene el operativo en Avenida Caseros corte total desde Santa Cruz hasta Monasterio tras fuerte #choque entre camión de #bomberos, colectivo de la #Linea28 y auto. Diez heridos a los hospitales Penna, Argerich, Ramos Mejía y Piñero #YaTeLoAvisé https://t.co/pEw6nl4lTU — Laura A. Gonzalez (@lauyateloavise) October 27, 2026

Los diez afectados fueron derivados a diferentes centros de salud: dos al Hospital Argerich, cuatro al Penna, tres al Ramos Mejía y uno al Piñeiro, donde recibieron atención médica.

Por su parte, el camión de bomberos tenía como destino un edificio ubicado en Bulnes y avenida Corrientes, en Almagro, donde se había desatado un incendio en la cocina de un departamento del quinto piso. El inmueble cuenta con planta baja y 13 niveles y, de acuerdo con la información preliminar, el foco ígneo ya fue controlado por los equipos de emergencia.