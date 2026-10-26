Wanda Nara, ¿atrapada en su propia mentira?: espectacular maniobra para promocionar su película y atacar a la China Suárez

El pasado jueves, Wanda Nara estrenó la película ¿Querés ser mi hijo? y, lejos de cumplir con las expectativas de salas llenas, las bajas ventas de entradas habrían dejado un panorama poco alentador. Sin embargo, la mediática encontró una particular manera de promocionar su producción y terminó quedando en el centro de las burlas.

En las últimas horas, la Bad Bitch volvió a llamar la atención a través de una cuenta de Instagram que se le atribuye, bajo el usuario @julia1988_you. Allí apareció una publicación acompañada por una imagen creada con inteligencia artificial de una mujer sentada en el cine, con pochoclos en la mano.

Wanda Nara en la película ¿Querés ser mi hijo?

"Hoy me tome el domingo para ir al cine a ver Querés ser mi hijo. Increíble, me encantó y me atrapó de principio a fin", comenzó el mensaje, en el que supuestamente una espectadora recomendaba la película protagonizada por Wanda.

Pero los elogios no terminaron ahí: "Merece un Oscar, un Martín Fierro y un Grammy. La amé", agregó la cuenta, con una exagerada valoración que no pasó inadvertida entre los usuarios.

Wanda Nara volvió a usar su cuenta trucha con contenido hecho con IA

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y varios internautas dejaron en claro que sospechan que es la propia empresaria quien está detrás del perfil. "¿Usará Wan esta cuenta para hablar con Mauro?", preguntó uno, mientras que otro ironizó sobre la imagen generada artificialmente: "Pero Wanda, creaste la foto con IA y te quedó la pantalla atrás. Decile a la IA que los seres humanos no tenemos ojos en la espalda".

Sin embargo, la polémica no terminó con la supuesta promoción de la película. Quien administra la cuenta también aprovechó para lanzar una indirecta contra Mauro Icardi y la China Suárez, dos de los protagonistas del escándalo mediático que mantiene enfrentada a la ex pareja.

Wanda Nara volvió a usar su cuenta trucha con contenido hecho con IA

"Antes de dormir un poco de maní chino o japonés", escribió junto a otra imagen de la misma mujer creada con inteligencia artificial. La frase fue interpretada como una referencia al apodo de "manicero" que recibió el futbolista en medio del Wandagate.

"No me gustó, no se como los japoneses pueden comer maní", continuó la publicación, en lo que pareció ser un doble mensaje dirigido también a la actriz, quien utiliza en sus redes sociales el apodo "sangre japonesa".

La historia que dejó al descubierto a Wanda Nara

De todas maneras, no sería la primera vez que esta cuenta, vinculada por los usuarios a Wanda, protagoniza una situación similar. Durante el estallido del Wandagate, el perfil compartió distintas publicaciones que imitaban las fotografías de la China Suárez e incluso imágenes de una mujer comiendo hamburguesas con leche, en alusión a los chats filtrados de Mauro Icardi.

En aquella oportunidad, la cuenta también llegó a publicar imágenes de la propia Wanda Nara, un descuido que alimentó las sospechas sobre quién estaba detrás del usuario.