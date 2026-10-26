Murió el streamer Komanche y Coscu estalló con un fuerte descargo: "El odio en esta red social es infinito"

La comunidad de creadores de contenido está de luto tras conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, más conocido como Komanche, el reconocido youtuber y streamer salvadoreño que fue encontrado sin vida a los 30 años en Monterrey, México. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien se comunicó con la familia y posteriormente difundió un mensaje en sus redes sociales.

"Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia", expresó Reyes, poniendo fin a las especulaciones que habían comenzado a circular sobre el fallecimiento del joven.

Murió el influencer Komanche

Según los primeros informes policiales, el cuerpo fue hallado este domingo en una vivienda ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, sobre la calle Paseo de Niza, en Monterrey. La situación llamó la atención de los vecinos, quienes advirtieron que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior.

Ante la posibilidad de que se hubiera producido un robo, los propietarios de la vivienda se acercaron para comprobar qué había ocurrido. Sin embargo, al ingresar, encontraron a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales, que sería el creador de contenido salvadoreño.

De acuerdo con la información preliminar, no se detectaron señales visibles de violencia dentro de la propiedad. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte.

Byron Reyes, representante de Komanche, confirmó su fallecimiento

En medio de la conmoción, su representante también compartió una reflexión que despertó preocupación entre sus seguidores: "El bullying a cualquier escala no es un juego". La publicación hizo referencia al hostigamiento que pueden sufrir los creadores de contenido en las plataformas digitales, aunque no se estableció una relación entre esas situaciones y el fallecimiento de Komanche.

Quién era Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Su historia dentro del mundo digital comenzó en 2015, cuando decidió realizar sus primeras transmisiones en Twitch, mientras atravesaba dificultades económicas y buscaba construir una comunidad de seguidores.

Con el paso de los años, logró hacerse un lugar entre los creadores de contenido más reconocidos de habla hispana. Su crecimiento más importante ocurrió entre 2020 y 2022, período en el que ganó popularidad gracias a sus transmisiones de Just Chatting, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Murió Komanche a los 30 años

Durante esa etapa, compartió contenido con Fernanfloo, otro reconocido creador salvadoreño, lo que impulsó su popularidad en Centroamérica. También colaboró con Ibai Llanos, una de las figuras más importantes del streaming internacional, y consiguió ampliar su audiencia.

A lo largo de su carrera, acumuló 11.197 horas de transmisión en Twitch y alcanzó un récord de 28.820 espectadores conectados simultáneamente durante uno de sus directos. Además, desarrolló una comunidad en Kick, donde reunía entre 27.000 y 33.600 seguidores.

Uno de sus proyectos más importantes fueron los Squid Craft Games, una competencia organizada dentro de Minecraft e inspirada en la exitosa serie El juego del calamar. Komanche participó como ideólogo y coorganizador de la iniciativa junto a AuronPlay y El Rubius, lo que terminó de consolidar su reconocimiento internacional.

Su trayectoria también incluyó una participación en la Kings League Américas, el proyecto deportivo que reúne a diferentes personalidades del mundo digital.

En octubre de 2025, regresó a su país natal para participar como invitado en GAMERGY INDES, un evento dedicado al universo de los videojuegos que se desarrolló en El Salvador y en el que también estuvo presente la streamer La Parce.

Por otra parte, Komanche tenía previsto formar parte de La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que incumpliera el acuerdo de confidencialidad al anunciar su participación antes de tiempo, una situación que fue confirmada tanto por el propio creador como por la organización.

Coscu sobre el fallecimiento de Komanche

La reacción de Coscu tras la muerte de Komanche

La noticia del fallecimiento provocó una fuerte repercusión entre los seguidores del streamer y diferentes figuras del ambiente digital. Uno de los que decidió expresarse públicamente fue Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar las campañas de hostigamiento y las acusaciones que circulan en las redes sociales.

"RIP Komanche... Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame", comenzó el streamer argentino.

Lejos de limitarse a despedir a su colega, Coscu aprovechó la publicación para recordar las situaciones que, según aseguró, atravesó personalmente después de participar en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos: "Y lo pongo porque desde que fui la pelea estelar contra Germán en la velada, se cansaron de inventar mierda sobre mí. No tengo ni media denuncia en mi contra, y toda mi gente sabe muy bien quién soy", manifestó.

Coscu hablo sobre el fallecimiento de Komanche

Más adelante, dejó de lado su experiencia personal y recordó cómo había sido su vínculo con Komanche, a quien describió como una persona alegre y respetuosa durante los encuentros que compartieron: "No conocía mucho a Komanche, pero conmigo siempre fue un copado, siempre estuvo alegre, animado, y siempre fue muy respetuoso", expresó.

Finalmente, el creador argentino cerró su mensaje con una advertencia sobre las consecuencias que puede tener la difusión de acusaciones y comentarios negativos en internet: "Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor. Consejo, no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca", concluyó.

Sus declaraciones se sumaron a las reacciones que surgieron tras conocerse la muerte de Komanche. Sin embargo, las referencias al bullying y al hostigamiento digital corresponden a las interpretaciones de quienes se pronunciaron públicamente y no constituyen una confirmación sobre las circunstancias del fallecimiento, que todavía no fueron esclarecidas oficialmente.